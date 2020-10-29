訴訟2年多拚復工 台中東豐快重啟第二階段環評初審

在地居民期盼多年的東勢豐原生活圈快速道路昨天進入第二階段環評專案小組初審，由台中市建設局長陳大田率隊向委員會說明。他表示，市長盧秀燕重視山城發展，上任後特別指示建設局依法重啟環評程序，在兼顧環境保護的前提下，加速完成這條「生命救援線」，給山城居民一條安全又便捷的返家道路，力拼2022年恢復施工、2026年完工。

最高法院認定前林佳龍市府團隊2015年啟動的東豐快速道路環評決議有所瑕疵，去年1月判決敗訴定讞，需重啟環評程序。市長盧秀燕上任後，重新啟動環評招標，去年4月進入第二階段環評，藉由更嚴謹的審查程序，化解民眾疑慮，預計2022年動工。

陳大田表示，東豐快速道路已有重要進展，建設局9月底完備評估報告書並提送環評委員會，昨天專案小組初審會議中，全力爭取委員及民眾支持，期望儘速通過環評大會審查，定線後將同步辦理用地取得，並進行工程設計及施工前置作業。

台中山城地區長久以來因為交通不便，影響當地發展，市府決定開闢東豐快，但2015年通過的「東勢、豐原快速道路環境影響說明書」審查結論及程序引起爭議，環保團體及地方民眾提起行政訴訟，經2年多審理，最高行政法院判市府敗訴定讞。

環保局表示，根據2015年修正的環評法施行細則，東豐快應進行二階環評，判決敗訴後，會依環評法規定及法院判決主文內容，通知市府建設局重新提送環評書件，未來將透過二階環評更嚴謹的審查程序，化解當地民眾疑慮，環保局會秉持專業，兼顧生態永續、交通便捷，將環境衝擊減至最低。