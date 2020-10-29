東豐快速道路二階初審 市府定公老坪主線力拚後年復工

台中市東勢豐原生活圈快速道路昨進入第二階段環評專案小組初審，建設局局長陳大田表示，兼顧環境保護的前提下，市府加速完成這條「生命救援線」力拚2022年恢復施工、2026年完工。

陳大田指出，東豐快速道路有重要進展，建設局9月底完備評估報告書並提送環評委員會，昨在專案小組初審會議中，全力爭取委員及民眾支持，期望儘速通過環評大會審查，定線後將同步辦理用地取得並進行工程設計及施工前置作業。

陳大田說明，過去東豐快速道路環評案有瑕疵遭法院撤銷，市長盧秀燕上任即重啟環評，回應山城居民長久的期待。

建設局重啟環評後，規劃主線採取國工局優選的公老坪隧道方案，全長約9.6公里，可降低徵收與拆遷戶數影響範圍，也可便捷進出國道4號，有效分流山城唯一的台3線交通動線，活絡山城的經濟及觀光發展。

建設局指出，日前盧市長在臉書貼出願景短片，將透過東豐快速道路促進經濟活絡、產業發展、加速救災救難速度，串聯大台中。