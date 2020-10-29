一窺台中蔗糖業前世今身 願景館11月繪本日限量報名

台中願景館11月11、25日辦理繪本日，以繪本「甜蜜家族總動員—大南庄蔗苗養成所的前世今生」為主題，帶領大家認識台中蔗糖產業，當天還可手作螞蟻造型木夾及蛋糕造型不織布相框，即日起免費報名，每場限量20名，額滿為止。

台中市新聞局表示，大南庄蔗苗養成所百年餘前在新社成立，是今日新社花海幕後功臣「行政院農業委員會種苗改良繁殖場」的前身，新社台地得天獨厚的地理環境及白冷圳灌溉系統，不僅涵養新社一帶的文化底蘊，更成就台灣蔗糖王國美名。

新聞局指出，11月11、25日兩日各分為2場，早上10時及下午2時，各40分鐘，每梯次限額20名，地點在台灣大道市政大樓惠中樓1樓的台中願景館；如有興趣可上網：https://forms.gle/dprh1UgsTDaMRFeK7報名；或電洽（04）22289111分機11994。