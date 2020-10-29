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廢土入侵？文蛤故鄉彰化縣漢寶申請環保局採驗查汙染

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
重車輾壓道路，彰化縣漢寶村道路受損。記者簡慧珍／攝影
重車輾壓道路，彰化縣漢寶村道路受損。記者簡慧珍／攝影

近日大卡車密集進出彰化縣芳苑鄉漢寶村，至少7處農地和魚塭墊高和填平，有網友抨擊縣政府不作為，放任不明廢棄土方傾倒芳苑鄉，也有網友主動發聲「跟縣政府有什麼關係？應該去問地主。」環保局今天表示，已前往採驗，釐清土方有無汙染性。

芳苑鄉漢寶村最近很熱鬧，除了北漢寶面積約7分地的新設養豬場將舉行說明會，鄉內至少7處農地和魚塭用廢棄土方墊高和填平，面積小的約一分地，大的廣達兩公頃。養豬場設置幾乎已成定局，而地主已向周邊土地的農民保證絕無汙染，雇工傾倒大量土方，但其中一場因土方滑落養殖池，疑似造成文蛤死亡而產生糾紛，地主和養殖戶協調中。

有網友在漢寶村社群留言「每天兩百輛的廢土，道路壞了跟她（縣長王惠美）沒關，反正三不管地帶」批評縣政府不照顧地方，多名網友回應「這跟王惠美啥關係？又不是王惠美叫他們來倒。」「要主動守護，看到就檢舉」「這要地方民眾多多舉報…村民要自救」。

村長鄭豐鵬表示，被傾倒的土地都是私有地，地主告訴周邊農民，廢棄土方沒汙染，大家都是在地人，「好厝邊」，不好意思質疑和阻止，7處私有地被傾倒各種土方，姑且不論土方是否汙染，大貨車頻繁進出輾壓路面，村內芳漢路漢一、漢二段和成功一路的道路被壓壞，影響交通，受害的是鄉民，修路需要經費，倒楣的是納稅人；鄉內民代已發言，要求鄉公所和縣政府有關單位關心這種情形。

環保局派員採樣，帶回化驗土壤有無汙染性。副局長林孟弘說，將依照陳情人的要求開挖和採樣，若有汙染性，將通知傾倒者清除，如果找不到傾倒者，改由地主負責清除，若無汙染性，交給地政單位清查是否違反非都市土地管制法規。

文蛤之鄉彰化縣漢寶村近日農地和養殖池傾倒廢土，引起民眾關心。記者簡慧珍／攝影
文蛤之鄉彰化縣漢寶村近日農地和養殖池傾倒廢土，引起民眾關心。記者簡慧珍／攝影

王惠美 農民

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