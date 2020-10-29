員林市里長護愛犬卻被流浪狗咬傷 差點連她的頭都被咬

彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天上午被流浪狗攻擊咬傷，送員榮醫院救治，蕭富子驚魂未定說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她的頭都咬下去「太可怕了」，如果是老人或小孩遇到怎麼辦呢?流浪狗問題一定要解決。

蕭富子今天上午帶著愛犬小柴犬「妹妹」去散步運動，在員南路突然一隻好大隻的流浪狗朝妹妹衝過來，要咬妹妹，她嚇到趕緊抱起妹妹，流浪狗就朝她的腿咬住不放，當場血流如注，流浪狗看她倒地，一度還要攻擊她的頭部，後來通報消防隊將她送員榮醫院急救，由於傷口被咬得很深，蕭富子說，醫生說很不好縫，得先每天回診清瘡。

蕭富子說，流浪狗不能安樂死後，爆增太多，一定得解決問題，否則若老人和小孩被追是會出人命的。

事實上彰化市去年也發生二起狗追人造成受傷案件，一名高中生騎車被狗追，摔傷顱內出血送醫，一名國中生為閃一隻追人的流浪狗而摔車受傷開刀治療。

自從實施流浪狗零撲殺後，彰化縣流浪狗爆增二倍，從7000多隻爆增到2018年已初估達16000多隻，而彰化縣立員林流浪犬收容所收容量不足，除非有立即攻擊性的才能捕捉進收容中心。

彰化動物防疫所長董孟治說，目前員林流浪犬收容所收容數是167隻，最多可收201隻，因新的收容地難覓，今年縣府已在收容中心增置二個貨櫃可增加收容數，預計年底前會再增加5個貨櫃，7個貨櫃共可多收容70隻流浪犬。