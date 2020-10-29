快訊

送醫搶救宣告不治 台東志航F5E墜機飛官朱冠甍上尉殉職

判決出爐！聯電承認侵害營業秘密 以17.3億元罰金和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員林市里長護愛犬卻被流浪狗咬傷 差點連她的頭都被咬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天上午被流浪狗攻擊咬傷，送員榮醫院救治，蕭富子驚魂未定說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她的頭都咬下去，直說實在 「太可怕了」。圖／蕭富子提供
彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天上午被流浪狗攻擊咬傷，送員榮醫院救治，蕭富子驚魂未定說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她的頭都咬下去，直說實在 「太可怕了」。圖／蕭富子提供

彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天上午被流浪狗攻擊咬傷，送員榮醫院救治，蕭富子驚魂未定說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她的頭都咬下去「太可怕了」，如果是老人或小孩遇到怎麼辦呢?流浪狗問題一定要解決。

蕭富子今天上午帶著愛犬小柴犬「妹妹」去散步運動，在員南路突然一隻好大隻的流浪狗朝妹妹衝過來，要咬妹妹，她嚇到趕緊抱起妹妹，流浪狗就朝她的腿咬住不放，當場血流如注，流浪狗看她倒地，一度還要攻擊她的頭部，後來通報消防隊將她送員榮醫院急救，由於傷口被咬得很深，蕭富子說，醫生說很不好縫，得先每天回診清瘡。

蕭富子說，流浪狗不能安樂死後，爆增太多，一定得解決問題，否則若老人和小孩被追是會出人命的。

事實上彰化市去年也發生二起狗追人造成受傷案件，一名高中生騎車被狗追，摔傷顱內出血送醫，一名國中生為閃一隻追人的流浪狗而摔車受傷開刀治療。

自從實施流浪狗零撲殺後，彰化縣流浪狗爆增二倍，從7000多隻爆增到2018年已初估達16000多隻，而彰化縣立員林流浪犬收容所收容量不足，除非有立即攻擊性的才能捕捉進收容中心。

彰化動物防疫所長董孟治說，目前員林流浪犬收容所收容數是167隻，最多可收201隻，因新的收容地難覓，今年縣府已在收容中心增置二個貨櫃可增加收容數，預計年底前會再增加5個貨櫃，7個貨櫃共可多收容70隻流浪犬。

流浪狗 流浪犬

延伸閱讀

影／食農教育 小朋友學習怎麼買安全蔬果 像逛大觀園

「一支番仔火」秦揚現身員林市 孝行楷模和榮譽市民表揚好溫暖　　

狗竟也會長乳癌 高雄一流浪狗胸部腫瘤逾6公斤

獎項少導致登錄抽獎冷清？員林市：不增獎項但加強宣傳

相關新聞

員林市里長護愛犬卻被流浪狗咬傷 差點連她的頭都被咬

彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天上午被流浪狗攻擊咬傷，送員榮醫院救治，蕭富子驚魂未定說，流浪狗先咬她的腿，看她跌倒差點連她...

校園裝冷氣 彰縣2階改善電力

中央規畫國中小學普通教室加裝冷氣，彰化第一波21所國中小學明年9月底先改善電力系統，其餘193所國中小學納入第二波，爭取...

南投竹山大鞍社區 打造野牡丹步道

南投縣竹山鎮大鞍社區有著名的茶園景色，還有季節性粉紅櫻花步道，一向受遊客喜愛，但竹山鎮公所最近發現櫻花季時間不長，還飽受...

台中自行車嘉年華 有抽獎

台中市的自行車道共93條，總長超過722.57公里，一年一度「台中自行車嘉年華Bike Taiwan」下月7、8日在台中...

98%車主反映 電動車格被占用

有電動車主反映在台中停車、充電常有「障礙」，市議員調查車主實際使用狀況，30%表示充電設備損壞，另有98%車主遇過充電車...

電動車充電 中市年付5000萬元

台中市府為鼓勵民眾購買節能的電動車，提供在公有停車場充電免費優惠，但隨電動車數量增加，充電樁每月電費支出近4000元，漲...

彰化供水拉警報 縣府要求各工業區自主節水5%

因降雨不如預期，水情越發吃緊，經濟部旱災中央災害應變中心決議，從26日起，彰化縣彰化市及和美鎮維持原黃燈減壓供水外，其他...

盧市府大改水湳轉運中心 葉昭甫：因應國道運量萎縮

台中市政府規畫「北水湳、南烏日」作為國道轉運中心，市議員楊正中指出水湳轉運中心歷經多次變更，轉運中心國道客運78席減為2...

推薦農藥殺不死菜蟲？ 彰化縣議員陳玉姬質疑推薦制度

彰化縣議員陳玉姬今天在縣政總質詢時，帶著青蔥、苦瓜、花椰菜等蔬菜上台質詢，指農委會推薦的部分農業用藥不管用，滅不了蟲害，...

台中鐵砧山爆紅 議員：交通亂象混亂超出預期

台中市鐵砧山風景區建觀景台與全新體健及遊憩設施啟用，一夕爆紅，但找不到停車位、交通混亂等問題隨之而來。市議員吳敏濟質詢，...

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

台中市一名身障高中生在15分鐘內連被3班公車拒載，市府表示，追究公車業者、司機的責任；近來邀請身障者擔任評鑑秘密客，稽核...

南投縣國中小學全面裝冷氣 明年度預算大增15億元

南投縣議會定期會今天開議，縣長林明溱施政總報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，南投縣觀光人數減少，縣府積極配合推出各種行銷補...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

南迴最美「安朔高架橋」 榮獲交通界奧斯卡工程冠軍

3年來了16種保育動物 草莓田生態寶庫是最好代言人

嘉市府斥資2500萬 打造全新嘉義公園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。