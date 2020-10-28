快訊

罕見！國防部一天兩度公布共機動態 運八遠干機入侵空域

歐美疫情加劇投資人憂心 美股道瓊早盤跌逾500點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化供水拉警報 縣府要求各工業區自主節水5%

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市供水維持黃燈，供水越發吃緊，彰化縣政府呼籲自來用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
彰化市供水維持黃燈，供水越發吃緊，彰化縣政府呼籲自來用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影

因降雨不如預期，水情越發吃緊，經濟部旱災中央災害應變中心決議，從26日起，彰化縣彰化市及和美鎮維持原黃燈減壓供水外，其他鄉鎮水情燈號調整為綠燈水情提醒，彰化縣政府今天宣布開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，每日上午8點至下午5點，免費提供回收水取用服務。

台灣自來水公司第十一區管理處配合中央限水政策，從十月十四日起，將彰化市水情調整為黃燈，每天下午12時30分到4時30分，夜間則從10時30分到清晨5時實施兩時段減壓供水，水公司籲請用戶節約用水外，並儲水備用。　

彰化縣政府則要求縣內各機關必須強化節水抗旱工作及各大工業區應自主節水5%及提升用水效率，縣政府並開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，每日上午8點至下午5點免費提供回收水取用服務，回收水可用於花卉景觀澆灌、地面清洗、灑水抑制揚塵等生活次級用水，以減少自來水之使用。

彰化縣政府也提供日常生活節水12招，並籲請各行各業應加強節水措施從日常生活做起，如：洗澡時改用低流量蓮蓬頭淋浴，淋浴時間也不要太長、洗碗、洗菜用盆槽內洗滌等，請民眾一起共同落實節約用水。節水好妙招及省水產品資訊，可至「節約用水資訊網」查詢，網址https://www.wcis.org.tw/

彰化市供水維持黃燈，供水越發吃緊，彰化縣政府呼籲自來用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影
彰化市供水維持黃燈，供水越發吃緊，彰化縣政府呼籲自來用戶儲水備用，並節約用水。記者劉明岩／攝影

水資源 抗旱

延伸閱讀

水情嚴峻 大台南可能12月夜間減壓供水

彰化行政執行署很會賣茶葉？ 原來是被大陸網站冒用打廣告

曾文水庫蓄水率續跌 彰化到高雄水情轉為綠燈提醒

台糖新營副產傳將開發工業區 100多人懸布條抗爭

相關新聞

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

台中市一名身障高中生在15分鐘內連被3班公車拒載，市府表示，追究公車業者、司機的責任；近來邀請身障者擔任評鑑秘密客，稽核...

彰化供水拉警報 縣府要求各工業區自主節水5%

因降雨不如預期，水情越發吃緊，經濟部旱災中央災害應變中心決議，從26日起，彰化縣彰化市及和美鎮維持原黃燈減壓供水外，其他...

盧市府大改水湳轉運中心 葉昭甫：因應國道運量萎縮

台中市政府規畫「北水湳、南烏日」作為國道轉運中心，市議員楊正中指出水湳轉運中心歷經多次變更，轉運中心國道客運78席減為2...

推薦農藥殺不死菜蟲？ 彰化縣議員陳玉姬質疑推薦制度

彰化縣議員陳玉姬今天在縣政總質詢時，帶著青蔥、苦瓜、花椰菜等蔬菜上台質詢，指農委會推薦的部分農業用藥不管用，滅不了蟲害，...

台中鐵砧山爆紅 議員：交通亂象混亂超出預期

台中市鐵砧山風景區建觀景台與全新體健及遊憩設施啟用，一夕爆紅，但找不到停車位、交通混亂等問題隨之而來。市議員吳敏濟質詢，...

南投縣國中小學全面裝冷氣 明年度預算大增15億元

南投縣議會定期會今天開議，縣長林明溱施政總報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，南投縣觀光人數減少，縣府積極配合推出各種行銷補...

中市府籲民間捐地建iBike站 議員：僅4家誘因不足

台中市政府交通局去年公告，呼籲民眾捐地建自行車租賃站，但一年來僅4家業者申請。捷運綠線通車在即，iBike租借站需求大增...

北市自主開停車單祭優惠 議員：中市應給小確幸

台中市議員鄭功進指出，停管基金逐年創新高，市府應可學習雙北，獎勵市民以手機APP自主開停車繳費單，減少人工作業及使用紙張...

影／中市電動車格98%被占用 議員：拿開交通錐就能停

台中市議員黃健豪公布一份台灣特斯拉車主俱樂部針對台中市公有電動車格使用情形的內部問卷，指市府電動車的充電設備妥善率僅30...

影／中市中山堂青春廣場競藝LIVE秀 11月7日決戰

「你的舞台，我們給你！」台中市政府文化局延續好評舉辦「第2屆：中山堂青春廣場競藝LIVE秀」活動，廣邀高中職以上學生，透...

路口違規2萬多件六都最高 議員問難道台中人愛違規

全台「車不讓人」交通大執法，台中市取締2萬6777件，竟占六都第一，議員王立任等人認為不管是台中違規率高，還是取締很嚴格...

台中捷運賠錢 中捷公司官員爽領獎金遭綠營議員批

台中捷運綠線有可能在年底通車，但中捷公司已先運作，市議員周永鴻等人今質詢指出，捷運已預估會虧損10年，一個賠錢公司，董事...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課

南迴最美「安朔高架橋」 榮獲交通界奧斯卡工程冠軍

清潔隊員清家具不貪念 「失蹤」18年百萬金飾意外尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。