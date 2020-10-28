彰化供水拉警報 縣府要求各工業區自主節水5%

因降雨不如預期，水情越發吃緊，經濟部旱災中央災害應變中心決議，從26日起，彰化縣彰化市及和美鎮維持原黃燈減壓供水外，其他鄉鎮水情燈號調整為綠燈水情提醒，彰化縣政府今天宣布開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，每日上午8點至下午5點，免費提供回收水取用服務。

台灣自來水公司第十一區管理處配合中央限水政策，從十月十四日起，將彰化市水情調整為黃燈，每天下午12時30分到4時30分，夜間則從10時30分到清晨5時實施兩時段減壓供水，水公司籲請用戶節約用水外，並儲水備用。

彰化縣政府則要求縣內各機關必須強化節水抗旱工作及各大工業區應自主節水5%及提升用水效率，縣政府並開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，每日上午8點至下午5點免費提供回收水取用服務，回收水可用於花卉景觀澆灌、地面清洗、灑水抑制揚塵等生活次級用水，以減少自來水之使用。