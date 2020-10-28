影／南投學生路旁為國軍加油 裝甲車官兵敬禮回應

兩岸情勢緊張，國軍4輛雲豹裝甲車昨天從南投縣集集兵整中心經由省道到台中市駐地，行經南投市南崗路時南投高中學生揮舞在路旁揮舞國旗和看板，為國軍加油打氣，裝甲車官兵也敬禮回應，熱血一幕讓人感動。總統蔡英文粉絲專頁今天也發文，感謝學生為官兵打氣，當大家一起為國軍加油，相信國軍的戰力強，不只是軍備上的強韌，也會是士氣上的強韌。

「哇，我們上總統臉書了！」南投高中學生得知為雲豹裝甲車加油打氣，總統蔡英文在今天臉書上回應致謝都相當興奮。南投高中秘書邱明煌說，現在少有機會看到部隊移防，得知雲豹裝甲車將由警車護送，從集集兵整中心經由公路直接到台中市駐紮地，學生相當好奇，最近兩岸關係緊張，學生製作「加油」牌和國旗到路旁為國軍加油，雲豹裝甲車經過學校時，學生舉牌、揮舞小國旗為國軍打氣，4輛雲豹裝甲車也回禮致意，讓學生和官兵相當感動。

蔡英文臉書粉絲頁也貼文表示「最安心的引擎聲，你聽見了嗎？」這幾天，國軍各單位展開第四季戰備周的例行訓練，許多人都看到陸軍裝甲車、戰車等各式車輛奔馳在路上。我要請大家放心，戰備周是例行的實兵演練，每一季都會進行一次，而且我們都看得出來，國軍的弟兄姊妹，真的很認真投入訓練。

她說，裝甲車在路上跑，難免會發出聲響、帶來不便，但是絕大多數的國人，都理解國軍演訓必要，願意給予支持。更有人形容，這些聲音是 「最安心的引擎聲」。

看到有學生在路邊舉牌，為演訓的官兵打氣，也看到民間企業發起活動，提供美食優惠來慰勞軍人軍眷。當大家一起為國軍加油，相信國軍的戰力強，不只是軍備上的強韌，也會是士氣上的強韌！軍民同心，「我對我們的國家很有信心」！