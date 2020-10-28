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影／不普查就搗蛋！台中大肚區萬聖節遊街搞怪宣傳
人口及住宅普查即將在11月開跑，台中市大肚區公所今天以萬聖節遊行方式，到大肚市場掃街宣導，強力放送普查政策，大肚區長白峨嵋、主祕黃金龍分別扮演南瓜燈籠與吸血鬼，公所主管及
員工也做萬聖節打扮，要民眾「不普查~就搗蛋~」，搞怪的另類宣傳，相當吸睛。
白峨嵋說，今年度人口及住宅普查，首度採用網路填報與實地訪問，從今年11月1日起開放網路填報，11月8日起實地訪查，普查工作秉持「三不+二會」，即「普查員不會洩漏個人資料給任何人」、「普查員不會詢問普查表以外的資料」、「普查員不會要您提供帳戶或存摺」、「普查員會佩戴普查員證」、「普查員會親自遞送致受訪戶函」，請民眾放心並共同配合普查工作。
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