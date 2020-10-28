影／不普查就搗蛋！台中大肚區萬聖節遊街搞怪宣傳

人口及住宅普查即將在11月開跑，台中市大肚區公所今天以萬聖節遊行方式，到大肚市場掃街宣導，強力放送普查政策，大肚區長白峨嵋、主祕黃金龍分別扮演南瓜燈籠與吸血鬼，公所主管及

員工也做萬聖節打扮，要民眾「不普查~就搗蛋~」，搞怪的另類宣傳，相當吸睛。