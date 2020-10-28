盧市府大改水湳轉運中心 葉昭甫：因應國道運量萎縮

台中市政府規畫「北水湳、南烏日」作為國道轉運中心，市議員楊正中指出水湳轉運中心歷經多次變更，轉運中心國道客運78席減為20席，變化太大，是否評估過商業及車流需求？他質疑這是政治決定?還是專業訴求？交通局應向市民好好交代。交通局長葉昭甫表示，這是專業決定，他會負起責任。

議員楊正中說，葉昭甫局長接手後，重新定位為「北水湳、南烏日」但不見水湳轉運中心車流與商業需求評估無相關數據與資料，卻作了大改變，讓人摸不著頭緒，方案改置是專業決定？還是政治的決定？

楊正中比較前後兩任市府方案，調整後目前量體改為地上2層、地下3層；且基地容積率達500%，如只蓋2

樓恐嚴重浪費土地，且現有的轉運中心並未評估商業需求。楊正中說，水湳經貿園區未來發展潛力很大，現有規畫是否符合未來前瞻發展？

楊正中要求交通局應向市民好好說明前後方案差別，以及提供相關評估報告；否則花了7000多萬規畫設計，結果蓋了不符需求，浪費錢。

交通局局長葉昭甫表示，因國道客運西部市場已經萎縮，加上高鐵等等軌道運輸的發展，未來要國道客運在蓬勃發展不太可能。所以水湳轉運中心目前規畫變二階段，先做好地下3樓以及地上2樓；後續一併由旁邊預留地的商辦大樓BOT出去，再請廠商往上蓋水湳轉運中心。

再者，國道客運的席次一多，建設和營運成本就越大，他們才減少國道客運的席次至20席。而為了引入人流，增加市區公車席次到水湳轉運中心，不過局長說，不是公車進去水湳轉運中心，而是未來會增加公車在園區內的停靠站，利用轉運中心去做節點的連接。

葉昭甫表示，改置方案，受高鐵等因素影響，評估國道客運的運量逐年遞減，所以轉運中心國道客運席次從78席減為20席。他強調，這是專業決定非關政治，他會負起責任。要從國道引客運到轉運中心，也須再和高公局研議。

水湳轉運中心總經費約25.29億元，預計明年底開工、2024年啟用。