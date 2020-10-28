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台中鐵砧山爆紅 議員：交通亂象混亂超出預期

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳敏濟要求市府解決鐵砧山交通亂象。記者陳秋雲/攝影
台中市議員吳敏濟要求市府解決鐵砧山交通亂象。記者陳秋雲/攝影

台中市鐵砧山風景區建觀景台與全新體健及遊憩設施啟用，一夕爆紅，但找不到停車位、交通混亂等問題隨之而來。市議員吳敏濟質詢，交通局和觀光局應拿出辦法解決停車問題，以維持風景區的旅遊品質。交通局長葉昭甫表示，會檢討改進。

吳敏濟表示，今年9月鐵砧山雕塑公園觀景台暨全齡式體健及遊憩設施落成啟用，引爆觀光熱潮，假日遊客人數暴增6倍，從1500激增到9000人，但同時也燒出一堆問題，混亂情況超乎預期，吳敏濟服務處接到許多抱怨的反映。

吳敏濟16日與27日二度召集會勘，指環山道路與中山路口交通號誌綠燈已延長為一分鐘，從開元路經大甲高工圍牆外上山的替代道路，只要標示清楚便可疏導車流，有效疏解塞車問題。攤商問題則責成大甲分局與區公所，約束攤商在集中區營業，不得阻礙道路交通。

吳敏濟說，鐵砧山5座停車場容量都不大，只有300多個停車位，假日完全不夠用，其中100多格位在半山腰劍井前方，距離山頂1公里，日前會勘時已要求將停車場標示清楚，並將停車資訊朝e化努力，停車問題攸關鐵砧山旅遊品質，不能讓遊客乘興而來，敗興而歸。吳敏濟要求交通局與觀光局提出解決辦法。

鐵砧山 觀光局 停車場

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