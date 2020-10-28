南投縣國中小學全面裝冷氣 明年度預算大增15億元

南投縣議會定期會今天開議，縣長林明溱施政總報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，南投縣觀光人數減少，縣府積極配合推出各種行銷補助方案，提升南投的觀光景氣，包括日月潭泳渡、南投茶博都吸引許多遊客參與，重新帶動南投經濟活動復甦。

縣府主計處長陳美秀報告110年度南投縣總預算案及109年度總預算第一次追加減預算案編製，明年度歲入預算總額為284億5200萬元，比今年度268億8700萬元增加15億6500萬元；而歲出預算總額則為281億7500萬元，比今年度的266億2600萬元多了15億4900萬元，主要是因為中央計畫型補助款及一般性補助款的增加，計畫型補助款增加部分，主要是全縣中小學全面裝冷氣及電力改善，中央補助約9.2億元。

林明溱說，在議會及議員支持下，縣府團隊持續推動縣政，近半年來施政都能順利完成，重大建設也將陸續展現成果，前瞻基礎建設南投縣爭取到中央核定經費近60億元，主要為城鄉建設、水環境建設及數位建設等，共254件工程正陸續完工。