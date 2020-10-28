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南投縣國中小學全面裝冷氣 明年度預算大增15億元
南投縣議會定期會今天開議，縣長林明溱施政總報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，南投縣觀光人數減少，縣府積極配合推出各種行銷補助方案，提升南投的觀光景氣，包括日月潭泳渡、南投茶博都吸引許多遊客參與，重新帶動南投經濟活動復甦。
縣府主計處長陳美秀報告110年度南投縣總預算案及109年度總預算第一次追加減預算案編製，明年度歲入預算總額為284億5200萬元，比今年度268億8700萬元增加15億6500萬元；而歲出預算總額則為281億7500萬元，比今年度的266億2600萬元多了15億4900萬元，主要是因為中央計畫型補助款及一般性補助款的增加，計畫型補助款增加部分，主要是全縣中小學全面裝冷氣及電力改善，中央補助約9.2億元。
林明溱說，在議會及議員支持下，縣府團隊持續推動縣政，近半年來施政都能順利完成，重大建設也將陸續展現成果，前瞻基礎建設南投縣爭取到中央核定經費近60億元，主要為城鄉建設、水環境建設及數位建設等，共254件工程正陸續完工。
受到疫情關係，國內觀光旅遊衝擊大，縣府積極協助觀光業度過難關，並舉辦大型活動，重新活絡觀光產業。9月舉辦的日月潭萬人泳渡活動，成功創下國內大型運動賽事的防疫新典範，國慶日連假南投世界茶業博覽會也搭配巧克力咖啡節活動，10天展期就創72萬人次的參觀人潮，銷售金額更突破1.7億元，在後疫情時期成功幫助農民協助農特產品行銷，也帶進觀光人潮。
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