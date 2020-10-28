社區產業拚經濟 草屯南埔社區協會當店面賣特產

南投縣政府補助並輔導推動社區產業行銷計畫，協助社區推廣在地農特產品，草屯鎮南埔社區繼平林社區之後，也在當地活動中心設攤作為行銷平台，成鎮內第2個、全縣第10個社區產業實體店面，提供民眾選購新通路，同時為社區開源。

縣府社勞處指出，各地社區多有自行產製農特產品，縣府因此從3年前開始推動社區產業行銷計畫，今年全縣有34個社區加入，而因社區農特產品大多僅在辦活動時販售，較沒有固定行銷的平台，因此也輔導在社區當地設置實體店面。

其中，草屯鎮在平林社區率先在今年6月直接在協會設攤開店後，南埔社區近期也完成建置，成為鎮內鎮內第2個、全縣第10個社區產業實體店面，希望藉由此平台增加社區產品銷售機會，也為提供民眾選購優質地方農特產品的新通路。

社勞處長林志忠表示，藉由聯合社區運作模式，增加地方產業銷售機會，像草屯就由平林社區領頭串起東草屯各社區，以帶狀發展推廣在地特色，不僅行銷推廣社區農產品，也為行銷社區做好準備，進而新增財源自立，並挹注社會福利服務。