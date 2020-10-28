中市府籲民間捐地建iBike站 議員：僅4家誘因不足

台中市政府交通局去年公告，呼籲民眾捐地建自行車租賃站，但一年來僅4家業者申請。捷運綠線通車在即，iBike租借站需求大增，市議員林祈烽、施志昌、鄭功進要求交通局要有配套，諸如地價稅有優惠，民眾才有捐贈的意願。

林祈烽說，目前台中市有329個iBike租借站，9月份的租賃人次突破78萬人次，隨捷運綠線通車，iBike租借站應會再增加。

交通局去年8月公告「受理民間捐贈公共自行車租賃站作業要點」呼籲民眾捐地做iBike租借站，交通局評估後若認為可行，就可以簽約營運，土地所有權仍屬捐贈者，交通局負責維護場站設置及丶自行車維護營運。

林祈烽表示，這項辦法吸引力不足，一年多來首家申請捐贈的是后里中科的電子廠。林祈烽質疑，要民眾把土地無償提供，市府應提出優惠措施，目前只有以地主命名，如何說服民眾無償捐地來做iBike租借站？

交通局長葉昭甫說，目前是沒有地價稅優惠措施，現有4家業者提出申請捐贈，除電子公司外，另外3家是建設公司或開發商，捐贈設站對公司或企業的形象有幫助。現在不只是捐贈iBike租借站可命名，公車候車亭也有產業界來聯繫命名，議員的建議會列入考量。

林祈烽、施志昌和鄭功進3位議員要求交通局要有便優惠的配套措施，尤其他們每天都在基層跑，市民都在問何時可以設新的iBike租借站，如果市府有更多優惠辦法，相信企業和民眾會更樂於捐地來設站。

另外，林祈烽也關心iBike租借的傷害保險問題，現有的納保率才只有23%實在是太低，他要求交通局要擴大宣傳，特別針對每天在騎乘的國、高中生和大學生，如果學生都有來登錄保險，相信對學生來說也會更加有保障。