身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

台中市一名身障高中生在15分鐘內連被3班公車拒載，市府表示，追究公車業者、司機的責任；近來邀請身障者擔任評鑑秘密客，稽核服務情形，以鼓勵代替處罰，提升司機載客意願。

民進黨籍台中市議員謝明源今天在台中市議會交通地政業務質詢上指出，低底盤公車拒載身障者的情形，一再發生。謝明源表示，日前他收到一名身障高中生的陳情，他在15分鐘內連續被3班公車拒載，3班公車都在招手停靠後，讓其他乘客上下車後就關門直接開走。

謝明源和同黨籍市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華要求，市府提升無障礙公車的乘車環境，儘速訂定公車全面無障礙化的期程。

交通局長葉昭甫表示，近年公車評鑑邀請身障團體民眾擔任秘密客，實地稽核服務情形，促使業者重視無障礙服務品質。

交通局說明，此案會追查公車業者和司機的責任。因服務身心障礙者流程較長，駕駛若為此脫班誤點，經業者舉證屬實不會處分，為使司機願意主動服務身心障礙乘客，交通局將與業者協商制定相關獎勵機制，以鼓勵代替處罰，提升司機載客意願。