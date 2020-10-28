影／中市電動車格98%被占用 議員：拿開交通錐就能停

台中市議員黃健豪公布一份台灣特斯拉車主俱樂部針對台中市公有電動車格使用情形的內部問卷，指市府電動車的充電設備妥善率僅30%，且98%車主都有遇到充電車格遭占用的情況。交通局長葉昭甫回應，要求停處從後台數據觀察使用情形，盤點各處充電柱現況，該維護的會盡快處理。

黃健豪說，台中市2014年通過低碳城市自治條例，鼓勵市民使用電動汽機車，也規定公有停車場應設有一定比例的電動車格和停車位，目前有153個停車格設充電柱，加上市府免收節能車輛停車費等政策，可見市府有心要推動相關政策。

但從使用者的實際體驗來看，政策似乎只做半套，有相關法令，但是卻沒有實際執行。尤其被占用的情況比例非常高，只是用交通錐標示電停車格，他笑道「要停車的人把交通錐移走就好」反正也沒有罰則。據他個人觀察，多數公有停車格的電動車停車格，連交通錐都沒放。

交通局長葉昭甫指出，目前充電柱可從後台數據看出是否成功充電，他會要求會盤點停處馬上盤點，該修的馬上修，盡快處理也會滾動檢討。

黃健豪指出，充電柱不是只專屬特定廠牌，而是各廠牌電動車通用規格，市府要鼓勵民眾開電動車，最基本的就是把這些充電柱的設備維護好，市民才能真正受惠。

占用電動車位的狀況，不管罰款、提高占用車輛的停車費或其他方式，交通局應提出一個實際有效的管理方式，而不是任由電動車格被一直被佔用，低碳城市變成口號。