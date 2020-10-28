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裸體雕塑用眼看還能動手摸 南投偏鄉學童初體驗
南投縣雕塑家、大葉大學藝術系講師王雄國瞭解偏鄉藝術教育困境，因此在草屯鎮雙冬國小開課，指導中高年級學生雕塑藝術，今更帶孩子前進「王英信美術館」導覽，館方也大方讓孩子動手觸摸，實際感受立體創作過程，對雕塑有更深認識。
王雄國指出，過去都在大學上課，擅長大學美術教育，但返鄉回到雙冬從事創作後發現，偏鄉藝術教育資源不足，且需向下扎根，今年向文化部申請成為文化體驗教育團隊，並到雙冬國小開辦8週藝術課程，將自身雕塑專長回饋在地小學。
而王將藝術課程結合在地元素，除指導中高年級學生觀察並以「油土浮雕」再翻模塑製草屯地標「九九峰」山形，今更帶孩子前進「王英信美術館」近距離欣賞各種裸體雕塑，甚至動手觸摸，有學生直呼「新鮮」，也有人覺得「好害羞」。
雙冬國小學生黃芃瑞說，過去只有從圖片看過雕塑，第一次看到實體覺得新鮮，因為多數作品都沒穿衣服；林沂渝、賴賸祐則說，看到那麼多裸體雕塑，起初覺得害羞，但經老師解說創作故事和概念後，就沒那麼害羞，甚至覺得挺美的。
王雄國說，裸體雕塑除讓孩子認識男、女身體構造，也指導他們從人體肌理、線條或皺紋看見歲月營造的藝術之美，更重要的是，多數美術館作品不會讓人觸摸，但這次課程，館方除讓孩子近距離觀賞，更開放觸摸實際感受立體創作過程。
雙冬國小校長蘇裕祿則說，多虧王老師協助，校內學童才有機會透過「小小雕塑家」課程深入瞭解雕塑藝術，培養生活中的美感經驗，也在欣賞美少女、老人家、孕婦、孩童等裸體雕塑時，以自然、正面的方式認識人體構造。
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