聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中市中山堂青春廣場競藝LIVE秀 11月7日決戰
「你的舞台，我們給你！」台中市政府文化局延續好評舉辦「第2屆：中山堂青春廣場競藝LIVE秀」活動，廣邀高中職以上學生，透過舞蹈及音樂等多元表演藝術展現自我、累積能量、擁抱及實現自我，決賽日11月7日下午5點在中山堂戶外廣場，正式精采對決。
最熱的話題「第2屆：中山堂青春廣場競藝LIVE秀」活動初選名單正式出爐，賽事活動分為2階段，初審入圍名單的前十強參賽隊伍，將受邀到第2階段決賽現場LIVE演出。
文化局長張大春表示，今年活動開跑，就收到超過60組以上團隊報名參加，要讓每一組參賽者的創意與熱情被看見，承辦單位文化局大墩文化中心特別邀請專業評審，仔細審閱每一支報名影片的內容、技術、創意、團隊默契、造型設計等並評分。
為提高賽事精彩度及熱度，特別提高賽事獎勵金額，只要入圍決賽並受邀參與決賽演出的團隊，即可獲得獎勵金新台幣1萬元整；獎勵決賽成績優異參賽者，首次加碼「首獎」、「評審團獎」每類組各一名，分別頒予獎金新台幣3萬元及2萬元並頒發獎盃乙座。
張大春表示，邁入第2年的中山堂青春廣場競藝LIVE秀徵件起跑後，完全不受疫情影響，反而得到更熱烈的響應，決賽當天規劃免費的拍貼機服務、吸睛可愛的小型遙控熱氣球，還特別準備100份早鳥報到禮、100份人氣獎投票禮、100份拍照打卡牆贈好禮，不僅如此，參與人氣獎投票的所有觀眾還可參加摸彩活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言