影／中市中山堂青春廣場競藝LIVE秀 11月7日決戰

「你的舞台，我們給你！」台中市政府文化局延續好評舉辦「第2屆：中山堂青春廣場競藝LIVE秀」活動，廣邀高中職以上學生，透過舞蹈及音樂等多元表演藝術展現自我、累積能量、擁抱及實現自我，決賽日11月7日下午5點在中山堂戶外廣場，正式精采對決。

最熱的話題「第2屆：中山堂青春廣場競藝LIVE秀」活動初選名單正式出爐，賽事活動分為2階段，初審入圍名單的前十強參賽隊伍，將受邀到第2階段決賽現場LIVE演出。

文化局長張大春表示，今年活動開跑，就收到超過60組以上團隊報名參加，要讓每一組參賽者的創意與熱情被看見，承辦單位文化局大墩文化中心特別邀請專業評審，仔細審閱每一支報名影片的內容、技術、創意、團隊默契、造型設計等並評分。

為提高賽事精彩度及熱度，特別提高賽事獎勵金額，只要入圍決賽並受邀參與決賽演出的團隊，即可獲得獎勵金新台幣1萬元整；獎勵決賽成績優異參賽者，首次加碼「首獎」、「評審團獎」每類組各一名，分別頒予獎金新台幣3萬元及2萬元並頒發獎盃乙座。