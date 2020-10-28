路口違規2萬多件六都最高 議員問難道台中人愛違規

全台「車不讓人」交通大執法，台中市取締2萬6777件，竟占六都第一，議員王立任等人認為不管是台中違規率高，還是取締很嚴格，都非人民之福，應增加安全行人交通設施，才是治本之道。

中市交通局長葉昭甫表示，「縮減車道」可讓用路人自動減速，「墊高人行道」也可讓行人視線不阻隔，對安全確實有幫助；交通局會依台灣車流特性選適當作法，選擇在易肇事、高風險路口改善。

市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中指出，台中不僅大執法取締案件全台第一，中市近幾年因搶越行人穿越道造成傷亡案件數有增加趨勢，從2018的8件、2019的5件，到今年1-9月已經有10件。

議員們認為，台中市駕駛人對於禮讓行人的觀念還不夠成熟，有待加強，市府應有更積極作為；美國聯邦公路總署近年來推出的「安全行人交通，其中5項措施包含加強行人穿越道視線、墊高行人穿越道、行人避車島、行人混合式明燈、及道路縮減，都被證實能夠減少行人事故，以改善交通設施方式，讓行人更安全，也可讓駕駛人視線更清楚，避免不必要的憾事。