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台中捷運賠錢 中捷公司官員爽領獎金遭綠營議員批

聯合報 / 記者張明慧／連線即時報導
台中市議員蔡耀頡（左起）、李天生、周永鴻、曾朝榮、江肇國質疑台中捷運嚴重虧損，中捷公司高層卻可領獎金不合理。圖／周永鴻議員提供
台中市議員蔡耀頡（左起）、李天生、周永鴻、曾朝榮、江肇國質疑台中捷運嚴重虧損，中捷公司高層卻可領獎金不合理。圖／周永鴻議員提供

台中捷運綠線有可能在年底通車，但中捷公司已先運作，市議員周永鴻等人今質詢指出，捷運已預估會虧損10年，一個賠錢公司，董事長林志盈與其他高層竟仍能坐領年終獎金1.5個月，還編經費去香港考察，每人花費超過5萬，不僅自肥，根本是假考察、真旅遊。

對此中捷董事長林志盈指出，中捷薪資與特支費，比照市府局長，領不領獎金則比照同業，過去的董事長與高層都有領獎金。

議員周永鴻、李天生、曾朝榮、江肇國、賴佳微、蔡耀頡聯合質詢指出，台中捷運公司已預算綠線若單一營運，每年虧損至少2、3億，有常識人士都知道，若公司預期長期虧損，應撙節不必要的開銷，尤其是自己的獎金。

周永鴻等議員問林志盈，中捷公司預算中有無特支費？年終獎金為何高達1.5個月？他反對高層不應領獎金，更該把額度讓給辛苦的基層同仁。

周永鴻也批交通局明年度自編29萬去東京地鐵考察，中捷公司也編21.8萬去香港考察，平均每人花費超過5萬，不僅自肥，根本是假考察、真旅遊，要求刪除不合理的旅費。

台中市議員周永鴻質詢中捷公司虧損，去香港考察的出國經費每人平均5萬元偏高。圖／周永鴻議員提供
台中市議員周永鴻質詢中捷公司虧損，去香港考察的出國經費每人平均5萬元偏高。圖／周永鴻議員提供
台中市議員蔡耀頡（左起）、李天生、周永鴻、曾朝榮、江肇國質疑台中捷運嚴重虧損，中捷公司高層卻可領獎金不合理。圖／周永鴻議員提供
台中市議員蔡耀頡（左起）、李天生、周永鴻、曾朝榮、江肇國質疑台中捷運嚴重虧損，中捷公司高層卻可領獎金不合理。圖／周永鴻議員提供

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