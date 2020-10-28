台中捷運賠錢 中捷公司官員爽領獎金遭綠營議員批

台中捷運綠線有可能在年底通車，但中捷公司已先運作，市議員周永鴻等人今質詢指出，捷運已預估會虧損10年，一個賠錢公司，董事長林志盈與其他高層竟仍能坐領年終獎金1.5個月，還編經費去香港考察，每人花費超過5萬，不僅自肥，根本是假考察、真旅遊。

對此中捷董事長林志盈指出，中捷薪資與特支費，比照市府局長，領不領獎金則比照同業，過去的董事長與高層都有領獎金。

議員周永鴻、李天生、曾朝榮、江肇國、賴佳微、蔡耀頡聯合質詢指出，台中捷運公司已預算綠線若單一營運，每年虧損至少2、3億，有常識人士都知道，若公司預期長期虧損，應撙節不必要的開銷，尤其是自己的獎金。

周永鴻等議員問林志盈，中捷公司預算中有無特支費？年終獎金為何高達1.5個月？他反對高層不應領獎金，更該把額度讓給辛苦的基層同仁。