彰化花壇西施柚盛產 口感水分甜度佳

彰化縣花壇鄉西施柚進入盛產期，口感、水分、甜度絕佳，花壇鄉公所將在31日舉辦促銷活動，有西施柚兌換與品嚐、茉莉花茶等農產展售、兒童萬聖節裝扮走秀、闖關遊戲、踩街。

中秋節過後，花壇鄉西施柚進入盛產期，搭配西洋萬聖節，花壇鄉公所與鄉農會31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀」，將有美味西施柚品嚐及限量發送、彩繪西施柚、兒童萬聖節走秀等，鄉公所今天宣傳，並邀彰化縣長王惠美當花壇西施柚代言人。

王惠美說，「白露來臨品文旦，霜降時節嘗西施」，花壇鄉西施柚種植面積約30公頃，產出的西施柚口感、水分、甜度絕佳，再搭配粉嫩果肉，讓人一口接一口，且柚子內有纖維質，對腸胃有益，目前是花壇西施柚盛產期，歡迎大家多品嚐。

花壇鄉長顧勝敏說，花壇三大名產竹筍、茉莉花、西施柚，茉莉花及西施柚雖是外國品種，但來台灣落地生根，成為花壇鄉特產，品質與產量都很好；花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，花壇鄉一年四季都有不同蔬果產期，包括西施柚等都深獲消費者好評。