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南投3例流感疫苗出現不良反應 校園11／10接種完畢

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影
南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影

全國搶打流感疫苗，雖有出現接重不良的通報，南投縣衛生局指出，縣內目前通報有3例不良反應，且皆為部立南投醫院，經進一步了解後，這3起疑似接種後身體出現不良反應，是否為注射疫苗後造成，有待進一步病情追蹤；但強調已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。

南投縣衛生局指出，今年中央採購配給南投的流感疫苗總共13萬7000劑，區分國光生技、台灣東洋及賽諾菲等3個廠牌，且係由中央負責配分批調配核撥，再配發各地醫療院所，所以很難統計3廠牌的數量比例；目前3例不良反應的通報分別是1名大學生接種後出現蜂窩性組織炎症狀，另2起都是60多歲的長輩，施打後腳部出現麻痺感，另一位注射右手後整個腫脹無力，同樣都在接受醫治。

疾管科表示，截至目前為止全縣接種人數達9萬5000人，接種率75%、疫苗進貨率接近93%，全縣接種率已有68%，預計11月底可以全部用罄，但最近針對全縣4萬5000名學生努力分批排程接種，以去年注射率78%來看，今年希望能能超過80%，並在11月10日全部接種完畢，以便統計剩餘量撥給65歲以上老人施打。

衛生局提醒民眾，接種流感疫苗後，若身體出現不良反應，一定要回到原先接種的醫療院所就診，一來以便於掌握疫苗廠牌及施打的時間；如此能夠判斷身體不適是否源自於打到不良品的疫苗，抑或是與本身健康狀況不佳有關，進而對症下藥治療。

南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影
南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影
南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影
南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影
南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影
南投衛生局已完成校園注射時程，計劃11月10日前能全部打完，預估注射率可達八成。記者黑中亮／攝影

流感疫苗 衛生局

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