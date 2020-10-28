快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主角不是南瓜 彰化花壇周六辦萬聖西施趴

聯合報 / 記劉明岩／彰化即時報導
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天為活動宣傳時，縣長王惠美大啖西施柚，直說好甜好吃。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天為活動宣傳時，縣長王惠美大啖西施柚，直說好甜好吃。記者劉明岩／攝影

吃完文旦，換西施柚登場！彰化縣花壇鄉西施柚遠近馳名，花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，除了可品嘗西施柚美味外，還有小朋友的萬聖節走秀彩繪西施柚等，早到民眾還可領券免費兌換西施柚。

花壇鄉公所與花壇鄉農會今天上午在縣府中庭，為「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」舉辦宣傳，縣長王惠美也到場，稱讚醫生鄉長顧勝敏與鄉農會總幹事顧碧琪非常用心，展現創意行銷西施柚的用心。

王惠美說，「白露來臨品文旦，霜降時節嘗西施」，中秋過後，正是花壇西施柚盛產期，所生產的西施柚口感、水分、甜度、Q度，再搭配視覺上粉嫩粉嫩的果肉，一口接一口，絕對是極品中的極品，且柚子內有纖維質，對腸胃有益，歡迎大家多品嘗

顧勝敏指出，去年曾送西施柚給縣長，覺得很不錯，加訂100箱，因「惠美、惠美吃了會美」，西施柚如其名看起來就是美，吃起來也很美。他說，花壇三大名產竹筍、茉莉花及西施柚，西施柚跟茉莉花一樣，雖是外國品種，但來台灣落地生根，成為花壇特產，且品質與產量都最好。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，因為花壇鄉地理環境的優勢，生產許多優良農產品，一年四季都有不同的蔬果的產期，且包括西施柚等都深獲各季好評；縣議員顧黃水花也呼籲歡迎大家踴躍採購西施柚。

「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」活動，適逢西洋萬聖節，結合花壇幼兒園的搞鬼活動，活動當天有小朋友表演、萬聖節裝扮的走秀、可愛破表的踩街，還有西施柚兌換活動，今年除了憑DM兌換西施柚外，還有摸彩券、互動遊戲比賽、闖關遊戲等方式，都有機會可以得到花壇鄉優質的西施柚。

花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天為活動宣傳時，縣長王惠美大啖西施柚，直說好甜好吃。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天為活動宣傳時，縣長王惠美大啖西施柚，直說好甜好吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與小朋友們一起大啖花壇鄉西施柚。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與小朋友們一起大啖花壇鄉西施柚。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳，現場展示的西施柚令人垂涎不已。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳，現場展示的西施柚令人垂涎不已。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與小朋友們一起大啖花壇鄉西施柚，直說好甜好吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美與小朋友們一起大啖花壇鄉西施柚，直說好甜好吃。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，今天在縣府中庭為活動宣傳。記者劉明岩／攝影

萬聖節 王惠美

延伸閱讀

萬聖節將近 營養師教你怎麼吃南瓜

萬聖節放過南瓜一馬吧！英國的「受害南瓜」足以煮成6600萬碗南瓜湯

巧克力大棉花糖冰銅燒、貓咪南瓜起司餅！入秋甜點登場

GODIVA萬聖節限定登場！最搶手贈品竟是超可愛「搗蛋糖果袋」

相關新聞

配合明年228連假 武陵農場櫻花季管制延長至3月1日

台中武陵農場公告明年櫻花季疏運管制時程自2月12日至2月28日止，共17天。因228連假跨及3月1日補假，不少遊客紛紛反...

台中捷運賠錢 中捷公司官員爽領獎金遭綠營議員批

台中捷運綠線有可能在年底通車，但中捷公司已先運作，市議員周永鴻等人今質詢指出，捷運已預估會虧損10年，一個賠錢公司，董事...

南投3例流感疫苗出現不良反應 校園11／10接種完畢

全國搶打流感疫苗，雖有出現接重不良的通報，南投縣衛生局指出，縣內目前通報有3例不良反應，且皆為部立南投醫院，經進一步了解...

主角不是南瓜 彰化花壇周六辦萬聖西施趴

吃完文旦，換西施柚登場！彰化縣花壇鄉西施柚遠近馳名，花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花...

營造竹山野牡丹世界 大鞍社區聯手打造新亮點

竹山鎮努力成為花園城鎮，為吸引更多遊客到訪，竹山鎮公所結合大鞍社區發展協會、以及大鞍國小在大鞍公領域開始種植野牡丹，期盼...

影／食農教育 小朋友學習怎麼買安全蔬果 像逛大觀園

彰化縣員林市農會與員林市明湖國小合辦食農教育系列活動，今天在明湖國小舉行小小食農遊戲場，小朋友展現各周學習成果，闖關遊戲...

台灣工藝中心線畫藝術開課 今開放全國教師報名

國立台灣工藝研究發展中心為推展校園工藝，近年針對中小學及高中職教師辦理「種子教師研習營」，今年11至12月每周六則將開辦...

電動車充電、停車由政府埋單 議員憂拖垮台中財政

台中市鼓勵使用電動車，除可享免繳牌照稅、燃料稅，在台中公有停車場及路邊停車免費，甚至可以免費充電，議員指這些「免費」，其...

是否修改零檢出？王惠美：依法行事避免學童長輩吃萊豬

中央要求彰化縣政府修改自治條例關於含瘦肉精零檢出的規定，彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政總質詢時，要求縣長王惠美表示態度，...

台中自行車嘉年華11月7日登場 騎單車環台中市區闖6關

「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」將於11月7日、8日在台中都會公園陽光草坪登場，11月7日現場有可愛小...

南投醫院心導管中心啟用

衛福部南投醫院昨天宣布啟用心導管中心，成為繼佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院之後，南投縣第4家心導管中心。縣府衛生局長...

八卦山大佛修復延宕 施工架爭議卡住

彰化縣地標八卦山大佛因漏水及油漆剝落問題，縣府投入3100萬元修復，但歷經9次流標，去年底順利發包。縣議員黃千宴昨質詢說...

熱門新聞

八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課

環團批府美麗灣「買貴了」 台東縣府：不是誰說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。