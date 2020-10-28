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主角不是南瓜 彰化花壇周六辦萬聖西施趴
吃完文旦，換西施柚登場！彰化縣花壇鄉西施柚遠近馳名，花壇鄉公所與花壇鄉農會結合萬聖節，本月31日在茉莉花壇夢想館舉辦「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」，除了可品嘗西施柚美味外，還有小朋友的萬聖節走秀彩繪西施柚等，早到民眾還可領券免費兌換西施柚。
花壇鄉公所與花壇鄉農會今天上午在縣府中庭，為「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」舉辦宣傳，縣長王惠美也到場，稱讚醫生鄉長顧勝敏與鄉農會總幹事顧碧琪非常用心，展現創意行銷西施柚的用心。
王惠美說，「白露來臨品文旦，霜降時節嘗西施」，中秋過後，正是花壇西施柚盛產期，所生產的西施柚口感、水分、甜度、Q度，再搭配視覺上粉嫩粉嫩的果肉，一口接一口，絕對是極品中的極品，且柚子內有纖維質，對腸胃有益，歡迎大家多品嘗
顧勝敏指出，去年曾送西施柚給縣長，覺得很不錯，加訂100箱，因「惠美、惠美吃了會美」，西施柚如其名看起來就是美，吃起來也很美。他說，花壇三大名產竹筍、茉莉花及西施柚，西施柚跟茉莉花一樣，雖是外國品種，但來台灣落地生根，成為花壇特產，且品質與產量都最好。
花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，因為花壇鄉地理環境的優勢，生產許多優良農產品，一年四季都有不同的蔬果的產期，且包括西施柚等都深獲各季好評；縣議員顧黃水花也呼籲歡迎大家踴躍採購西施柚。
「花壇鄉萬聖西施趴踢秀活動」活動，適逢西洋萬聖節，結合花壇幼兒園的搞鬼活動，活動當天有小朋友表演、萬聖節裝扮的走秀、可愛破表的踩街，還有西施柚兌換活動，今年除了憑DM兌換西施柚外，還有摸彩券、互動遊戲比賽、闖關遊戲等方式，都有機會可以得到花壇鄉優質的西施柚。
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