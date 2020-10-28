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營造竹山野牡丹世界 大鞍社區聯手打造新亮點
竹山鎮努力成為花園城鎮，為吸引更多遊客到訪，竹山鎮公所結合大鞍社區發展協會、以及大鞍國小在大鞍公領域開始種植野牡丹，期盼能未來大鞍在大鞍不僅可以欣賞櫻花，更可以近距離接觸野牡丹。
竹山鎮長陳東睦表示，野牡丹是原生種植物，鎮公所與大鞍國小的攜手合作，首先選在大鞍社區進行第一批野牡丹種植完成，未來營造新風貌，將分階段實施，目前先種植150株，未來會陸續種，更規劃營造野牡丹步道，讓大鞍地區成為新的花卉打卡景點。
未來除了竹山大鞍國小校園外，未來將在公共領域包括奉聖宮、縣道等也會看到野牡丹身影，這次種植的野牡丹學名角莖野牡丹，野牡丹科，常綠小灌木，高可達 3 公尺，開紫紅色花瓣，碩大而明顯，開花期從春季至秋季，開花後相當豔麗，花期長達8個月之久。
大鞍社區發展協會理事長陳俊竹表示，大鞍社區為了配合竹山鎮公所花園城市政策，且營造大鞍山區旅遊景觀花卉，經多次與公所農經課討論後，由公所提供苗株，選定種植角徑野牡丹來營造大鞍特色，期待展現不同的山城風貌。
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