影／食農教育 小朋友學習怎麼買安全蔬果 像逛大觀園

彰化縣員林市農會與員林市明湖國小合辦食農教育系列活動，今天在明湖國小舉行小小食農遊戲場，小朋友展現各周學習成果，闖關遊戲讓小朋友提著菜籃買菜，學習要選用有標章的安全蔬果等，讓食農教育向下紮根。

員林市農會總幹事黃豐盛說，此次活動設計食當地、享當季、減少碳足跡等相關課程，讓每位 學生藉由新手做與實地到市場看的過程學習食農教育，未來將從明湖國小再推廣到各學校。

明湖國小校長賴登農說，食農教育是目前非常重要工作，需要向下紮根 學生享受了手作樂趣，並認識在地食材，實地到果菜市場踏查，讓學生收穫滿滿。

此次系列活動從9月開始包括由賴登農校長談「家鄉的食物地圖」介紹在地員林市分東南西北的中種植的農產品，而當地湖水里有荔枝龍眼楊桃芭樂是學校附近重要的食材介紹，引導碳足跡的認識。