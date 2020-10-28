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影／食農教育 小朋友學習怎麼買安全蔬果 像逛大觀園
彰化縣員林市農會與員林市明湖國小合辦食農教育系列活動，今天在明湖國小舉行小小食農遊戲場，小朋友展現各周學習成果，闖關遊戲讓小朋友提著菜籃買菜，學習要選用有標章的安全蔬果等，讓食農教育向下紮根。
員林市農會總幹事黃豐盛說，此次活動設計食當地、享當季、減少碳足跡等相關課程，讓每位 學生藉由新手做與實地到市場看的過程學習食農教育，未來將從明湖國小再推廣到各學校。
明湖國小校長賴登農說，食農教育是目前非常重要工作，需要向下紮根 學生享受了手作樂趣，並認識在地食材，實地到果菜市場踏查，讓學生收穫滿滿。
此次系列活動從9月開始包括由賴登農校長談「家鄉的食物地圖」介紹在地員林市分東南西北的中種植的農產品，而當地湖水里有荔枝龍眼楊桃芭樂是學校附近重要的食材介紹，引導碳足跡的認識。
臺中區改良場專家鄧執庸指導學生知道「我們吃的米長怎樣」，農委會家政班專家林碧娟指導「如何煮出一鍋好飯及手握飯糰」，專家施家驊教「蔬果的選購要領及3章1Q」，營養師「食物營養的介紹」，市果菜市場張建豐副總「逛逛當地果菜市場」。
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