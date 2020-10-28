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台灣工藝中心線畫藝術開課 今開放全國教師報名
國立台灣工藝研究發展中心為推展校園工藝，近年針對中小學及高中職教師辦理「種子教師研習營」，今年11至12月每周六則將開辦「線畫藝術班」，並從今天下午1時起開放報名，有興趣請至「全國教師在職進修資訊網」報名，額滿截止。
工藝中心指出，為推展文化體驗教育，每年開辦多場次校園工藝種子教師培育活動，提供全國教師多元學習機會，像今年就開辦藍染、線畫、草木染等師培課程，接受培訓約100名的種子教師，返校即開發工藝體驗課程，帶學生動手玩工藝。
今年11至12月將開班授課的工藝主題是「線畫藝術」，而String Art線畫藝術是運用各種彩色線材在點與點之間纏繞，或手縫出幾何圖形、設計圖案，最後構成一幅美麗的線畫作品，過程看似簡單，其實蘊含幾何、色彩搭配等專業概念。
工藝中心表示，該線畫班由四蒔候纖維創作工坊何秀玲擔任講師，上課時間從11月21至12月12日每周六上午9時至下午5時，課程有String Art幾何構成設計、色彩計畫與String Art衍生運用、String Art 幾何釘板及編結小品花器創作等。
台灣工藝研究發展中心主任許耿修說，因每次推出師培課程都是報名秒殺額滿，考量報名人數眾多，為使工藝學習資源公平運用，該線畫藝術班以今年度尚未參與過線畫課程，以及不曾參加10月份草木染班課程的教師優先錄取。
而「線畫藝術班」將在今天下午1時起開放報名，有意參加者請至「全國教師在職進修資訊網」線上報名（課程代碼：2931124），額滿截止，詳細課程內容、研習費用等資訊，可至工藝中心官網下載簡章，或致電049-2334141轉312洽詢。
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