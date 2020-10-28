電動車充電、停車由政府埋單 議員憂拖垮台中財政

台中市鼓勵使用電動車，除可享免繳牌照稅、燃料稅，在台中公有停車場及路邊停車免費，甚至可以免費充電，議員指這些「免費」，其實都是全民埋單；全市目前2145輛電動汽車，1年充電費超過5千萬元，未來只增不減，擔心補貼不斷提高拖垮財政。

中市交通局長葉昭甫表示，至今年9月台中市共有1449輛電動汽車，市府目前仍在宣導鼓勵期，將持續滾動式檢視成效，並儘速研議訂定電動車充電使用者付費辦法等相關機制，逐步回到使用者付費。

另有停車場的充電樁由交通局建置，再交由委外經營的停車場業者維護，並由委外業者繳付電費，目前契約未允許委外業者向使用者收費，由於電動車市佔率逐漸提升，將再研議調整委外經營契約規定，同步確保廠商權益。

台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿指出，在相關優惠措施推動下，台中電動車掛牌數年年創新高，從107年454輛、108年914輛，到109年至目前已有2145輛。

也因電動車輛數大幅增加，政府原本減免相關稅別、充電等政策，已逐年提高地方政府支出負擔。

張耀中指出，台中市公有停車場共131處，目前設225支充電樁，據公有委外業者表示今年單一充電樁每月支出近4000元電費。比去年同期多近千元，漲幅逾三成，在經營上已大幅增加負擔。

張耀中說，依交通部統計電動車1個月充電費用約4000元，若一半是在公有停車場充電，等同政府對每個電動車支出2000元的公有電費，1個月電費支出就是429萬，1年就是超過五千萬元，未來只增不減，等預算補貼破億的時，市府如何因應？