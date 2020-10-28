快訊

歐洲疫情火箭式飆升 全球確診將超越兩個台灣人口

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動車充電、停車由政府埋單 議員憂拖垮台中財政

聯合報 / 記者張明慧／連線即時報導
台中市議員謝志忠（左起）、張耀中與王立任、張玉嬿質疑台中市府對電動車的補助，應訂落日條款，以免造成預算無限擴張。圖／張耀中議員提供
台中市議員謝志忠（左起）、張耀中與王立任、張玉嬿質疑台中市府對電動車的補助，應訂落日條款，以免造成預算無限擴張。圖／張耀中議員提供

台中市鼓勵使用電動車，除可享免繳牌照稅、燃料稅，在台中公有停車場及路邊停車免費，甚至可以免費充電，議員指這些「免費」，其實都是全民埋單；全市目前2145輛電動汽車，1年充電費超過5千萬元，未來只增不減，擔心補貼不斷提高拖垮財政。

中市交通局長葉昭甫表示，至今年9月台中市共有1449輛電動汽車，市府目前仍在宣導鼓勵期，將持續滾動式檢視成效，並儘速研議訂定電動車充電使用者付費辦法等相關機制，逐步回到使用者付費。

另有停車場的充電樁由交通局建置，再交由委外經營的停車場業者維護，並由委外業者繳付電費，目前契約未允許委外業者向使用者收費，由於電動車市佔率逐漸提升，將再研議調整委外經營契約規定，同步確保廠商權益。

台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿指出，在相關優惠措施推動下，台中電動車掛牌數年年創新高，從107年454輛、108年914輛，到109年至目前已有2145輛。

也因電動車輛數大幅增加，政府原本減免相關稅別、充電等政策，已逐年提高地方政府支出負擔。

張耀中指出，台中市公有停車場共131處，目前設225支充電樁，據公有委外業者表示今年單一充電樁每月支出近4000元電費。比去年同期多近千元，漲幅逾三成，在經營上已大幅增加負擔。

張耀中說，依交通部統計電動車1個月充電費用約4000元，若一半是在公有停車場充電，等同政府對每個電動車支出2000元的公有電費，1個月電費支出就是429萬，1年就是超過五千萬元，未來只增不減，等預算補貼破億的時，市府如何因應？

張耀中、謝志忠、王立任與張玉嬿認為，當初政策推動是為鼓勵使用電動車，現已達到相當數量，且可購入150萬車子的收入族群，應可接受「使用者付費的觀念，補助應有落日條款。

在相關優惠措施推動下，台中電動車掛牌數年年創新高。圖／台中市府提供
在相關優惠措施推動下，台中電動車掛牌數年年創新高。圖／台中市府提供

停車場 台中市 電動汽車

延伸閱讀

萊豬明年進口 謝龍介：買來送邦交國、不進國內市場

台中行動支付店家六都吊車尾 市府： 成功爭取便利Pay

獨／正到不用露也贏！ 張玉嬿自嘲紙片人變厚紙板

台中老樹7年死38棵 議員：修剪須自費提計畫惹民怨

相關新聞

配合明年228連假 武陵農場櫻花季管制延長至3月1日

台中武陵農場公告明年櫻花季疏運管制時程自2月12日至2月28日止，共17天。因228連假跨及3月1日補假，不少遊客紛紛反...

營造竹山野牡丹世界 大鞍社區聯手打造新亮點

竹山鎮努力成為花園城鎮，為吸引更多遊客到訪，竹山鎮公所結合大鞍社區發展協會、以及大鞍國小在大鞍公領域開始種植野牡丹，期盼...

影／食農教育 小朋友學習怎麼買安全蔬果 像逛大觀園

彰化縣員林市農會與員林市明湖國小合辦食農教育系列活動，今天在明湖國小舉行小小食農遊戲場，小朋友展現各周學習成果，闖關遊戲...

台灣工藝中心線畫藝術開課 今開放全國教師報名

國立台灣工藝研究發展中心為推展校園工藝，近年針對中小學及高中職教師辦理「種子教師研習營」，今年11至12月每周六則將開辦...

電動車充電、停車由政府埋單 議員憂拖垮台中財政

台中市鼓勵使用電動車，除可享免繳牌照稅、燃料稅，在台中公有停車場及路邊停車免費，甚至可以免費充電，議員指這些「免費」，其...

是否修改零檢出？王惠美：依法行事避免學童長輩吃萊豬

中央要求彰化縣政府修改自治條例關於含瘦肉精零檢出的規定，彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政總質詢時，要求縣長王惠美表示態度，...

台中自行車嘉年華11月7日登場 騎單車環台中市區闖6關

「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」將於11月7日、8日在台中都會公園陽光草坪登場，11月7日現場有可愛小...

南投醫院心導管中心啟用

衛福部南投醫院昨天宣布啟用心導管中心，成為繼佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院之後，南投縣第4家心導管中心。縣府衛生局長...

八卦山大佛修復延宕 施工架爭議卡住

彰化縣地標八卦山大佛因漏水及油漆剝落問題，縣府投入3100萬元修復，但歷經9次流標，去年底順利發包。縣議員黃千宴昨質詢說...

彰投八卦山串連 推清水岩慢遊

疫情解封讓旅遊爆發，彰化「跟著八堡圳去旅行」以往就常秒殺，今年擴大串連彰、投八卦山16個社區、團體，推出5大遊程，深度認...

疫後登山潮 各地步道損壞加劇

疫後出現大量登山踏青潮，卻也加速步道的毀損；台中潭子新田步道破損安全堪虞，太平蝙蝠洞步道沒防護設施與空間圖資；彰化八卦山...

影印婦幼停車證 交通局長也看不出真偽

坊間出現大量「婦幼停車證」，因沒有防偽機制，不少民眾花10塊錢彩色影印，放在擋風玻璃前就成偽造停車證，造成佔位嚴重、周轉...

熱門新聞

八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

八仙樂園荒廢5年 侯友宜嘆：業者不見我

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

基隆50米高山海串聯豎梯直通中正公園 日夜皆美新地標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。