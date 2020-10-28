是否修改零檢出？王惠美：依法行事避免學童長輩吃萊豬

中央要求彰化縣政府修改自治條例關於含瘦肉精零檢出的規定，彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政總質詢時，要求縣長王惠美表示態度，不過，王惠美只強調，會依法行事，一定會避免彰化縣的學童與長輩吃到含瘦肉精的豬肉，以確保健康。

彰化縣在2014年訂定「彰化縣食品安全管理自治條例」第13條之１規定，在彰化縣製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販 賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列的豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精），違反者回歸母法依「食品安全衛生管理法」處６萬元以上，兩億元以下罰鍰。

縣議員張瀚天質詢衛生局長葉彥伯是否會依中央指示修改此一條例，葉彥伯答覆表示，中央修改此一條例的母法食品衛生管理法，在實施後，因「彰化縣食品安全管理自治條例」抵觸母法，即會自動失效，因此修不修改自治條例其實沒有意義。

主持議事的主席劉淑芳也說，中央此舉是「脫褲子放屁」，根本就沒有意義。