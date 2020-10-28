台中中山堂青春廣場競藝秀 搭建年輕人表演舞台

第2屆中山堂青春廣場競藝秀將於11月7日登場，台中市文化局長張大春今天表示，這是為年輕人搭建的表演舞台，希望未來能廣邀全台高中職以上團隊參加，成為全國性活動。

由台中市文化局舉辦的「第2屆中山堂青春廣場競藝LIVE秀」活動，提供台中市高中職以上學生透過舞蹈及音樂等表演藝術展現自我，共有60多組團隊報名參加，經過初審共有20組團隊將於11月7日在台中市中山堂戶外廣場進行決賽。

張大春指出，邁入第2屆的競藝秀徵件起跑後，台中市各高中職及大專院校學生熱烈響應，為鼓勵參賽團隊，只要入圍決賽就可獲得獎金新台幣1萬元，決賽當天還將選出首獎、評審團獎等得獎團隊，分別頒發3萬元及2萬元獎金，並頒發獎盃一座。

張大春表示，這場競藝秀是專門為年輕人搭建的表演舞台，讓喜歡音樂及舞蹈的學生有展現自我的機會，未來還希望能擴大舉辦，廣邀全台高中職以上學生參加，也許未來的「周杰倫」及「張惠妹」就在其中。

決賽當天為了吸引民眾到場加油，張大春說，現場有免費拍貼機及小型遙控熱氣球，還準備了100份早鳥報到禮、100份人氣獎投票禮、100份拍照打卡牆贈好禮，參加人氣投票的民眾都可以參加摸彩。