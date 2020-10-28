台中自行車嘉年華11月7日登場 騎單車環台中市區闖6關

「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」將於11月7日、8日在台中都會公園陽光草坪登場，11月7日現場有可愛小朋友滑步車趣味體驗活動、知名自行車精品及周邊商品展售、美食攤位區以及豐富兒童劇場和樂團表演等；11月8日則規劃自行車環台中市區闖關，邀請活動代言人陳漢典跟大家一起騎單車，都會公園現場並安排街頭藝人演出，讓民眾享受悠閒放鬆的時光。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，11月7日舉辦的「親子單車小學堂日」，以豐富有趣且安全的「趣味Push Bike」、「Push Bike競賽」、「小騎士安全營」、「BMX闖關活動」等活動，讓小朋友們提早接觸單車運動，並學習正確騎車知識，同時於主舞台安排兒童劇團及樂團精彩演出，結合周邊美食攤位進駐，有吃又有得玩。

「台中自行車產業嘉年華」展覽則展示台灣自行車相關產業共40攤，各個參展廠商秀出最吸睛的特色產品，吸引廣大自行車愛好者以及民眾深入了解自行車未來產業趨勢，搭配自行車小常識進行有獎徵答，讓大小朋友都玩得愉快。

觀旅局指出，11月8日「單車趣味闖關活動」，由代言人陳漢典與民眾一同騎乘台中市區，規劃6關趣味闖關活動，路線從台中都會公園出發，途中騎經巨大自行車博物館、大雅中科公園、潭雅神綠園道（社南站）、摘星山莊、東海藝術街商圈等景點，民眾沿途欣賞台中美景，也體驗趣味闖關活動，邊騎邊玩，享受樂騎台中。

此外，都會公園陽光草坪主舞台規劃街頭藝人魔術秀、雜耍特技、小丑默劇等精彩表演及現場抽獎活動，凡搜集指定戳章後，就有機會抽中運動型腳踏車、城市型咖啡車、自行車安全帽及運動手錶等大獎。