配合明年228連假 武陵農場櫻花季管制延長至3月1日

台中武陵農場公告明年櫻花季疏運管制時程自2月12日至2月28日止，共17天。因228連假跨及3月1日補假，不少遊客紛紛反應希望管制期延長1天，武陵農場為便利遊客規劃明年度賞櫻遊程，決定延長管制期至3月1日。

每年武陵農場的櫻花季疏運管制期約在前1個月公告，今年許多遊客希望農場提早公告疏運管制期間，尤其明年的櫻花季與春節年假重疊，需另外安排假期來農場賞櫻。武陵農場體貼遊客，特別提前規劃公告明年櫻花季疏運管制期。但遊客反映明年228連假至3月1日，希望可延長管制期，農場聆聽遊客需求，決定延長到3月1日。