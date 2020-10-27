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補助花毯節70萬被批小氣 交部：今年挹注台中觀光近5億

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分指林佳龍當過台中市長，交通部補助花毯節70萬太小氣！交部反駁。圖／張瀞分提供
台中市議員張瀞分指林佳龍當過台中市長，交通部補助花毯節70萬太小氣！交部反駁。圖／張瀞分提供

第10屆台中國際花毯節11月14日登場，一連舉辦23天，市議員張瀞分在市議會質疑交通部觀光局對於這麼大的活動，竟只補助70萬元「實在很小氣。」交通部觀光局表示，今年補助台中各項活動約1600萬，安心旅遊補助近4億，讓市民及旅客體會台中之美。

今年市府觀光旅遊局以地毯式花卉藝術還原夢幻的愛麗絲花境，還首創沉浸式體驗，營造夢境和迷宮的情境，生動有趣，觀旅局預估可以吸引約250萬參觀人次。

議員張瀞分表示，台中花毯節結合新社花海節已經成功打響名號，奇怪的是，這麼大的活動交通部觀光局竟然只補助70萬元！張瀞分說，交通部的媒體宣傳標案動輒幾百萬，現任交通部長林佳龍還擔任過台中市長，怎麼會對台中市這麼小氣？實在很奇怪。市府觀旅局也表示，交通部觀光局的補助確實比往年少。

交通部觀光局表示，為協助台中市政府辦理相關觀光活動，經費補助絕對不會比較少。今年度共補助「2020大安沙雕音樂季」、「2020和平區自達線泰雅原鄉觀光行銷宣傳活動」、「中區舊城區慢遊-踏查心體驗」及「2020新社花海暨台中國際花毯節」等觀光活動，另補助配合安心旅遊自由行旅客優惠辦理在地特色活動，共補助經費達1602萬元整。另對台中市的風景區建設補助5件工程補助也達8300萬元。

觀光局提到，因應今年疫情，在安心旅遊住宿也補助台中市政府達4億元預算，補助金額是全國第四，盼市府觀旅局共同努力，讓市民及更多旅客體驗台中之美。

市議員張瀞分也關切明年元宵燈會的規畫情形，張瀞分說，今年台中市政府主辦台灣燈會相當成功，民眾大多給予肯定，明年台灣燈會要移師新竹，但台中在地的元宵燈會不能中斷，更重要的是豐原區絕對不能缺席。

觀光局 台中市 台灣燈會

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