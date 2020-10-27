中捷8成主管來自北捷 議員：中捷成北捷子公司？

台中市議員陳政顯今天在市議會的交通地政業務，他說中捷公司成立4年已有57人離職，到底出了什麼問題？「而且高官都來自北捷」成為「北捷幫」，他説中捷根本已為北捷的「子公司」。中捷董事長林志盈表示「沒有什麼幫」離職主因是轉職丶生涯規畫。

市議員陳政顯今在市議會表示，台中捷運公司2018年開始招募員工，截至目前為止已經有57名員工離職，而負責人資者，竟是「工程師」沒有人資背景，只有員工訓練的經驗。

他質疑，離職的人員很多都是專才招募，4個月就離職，為什麼待不下去。

陳政顯表示，他更擔心影響日後通車品質，強力要求台中捷運公司嚴肅看待這個問題。

陳政顯強調，很多人都在談中捷主管8成來自北捷，甚至三級跳，他質疑中捷根本是被「北捷幫」掌握，根本是北捷的「子公司」。

陳政顯指出，市府既然是中捷百分之百股東，一定要負起監督的責任，交通局一定介入了解。

中捷公司董事長林志盈及總經理莊明聰都強調，只有「中捷幫」沒有「北捷幫」，林志盈強調，北捷公司約有6000多名員工，是中捷公司延攬對象之一。