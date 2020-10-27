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中市登山步道不少年久失修險象環生 觀旅局：改善中
台中市有不少步道秘徑，後疫情成為登山越來越夯。但不少步道年久失修，市議員朱暖英指出，潭子新田萬里長城木棧道，已16年了，破損嚴重，幾乎斷裂且不時有大窟窿，險象環生。另太平蝙蝠洞延伸步道，位在地質敏感區，應妥善維護。觀旅局長林筱淇表示，新田木棧道屬水保局範疇，明天會勘。另太平部分已進入第二期工程。
朱暖英說，後疫情時代，民眾為健康或登山愛好者專找步道健行。不過如太平蝙蝠洞延伸步道路線，轄管登山步道總長96.75公里，處於山崩與地滑等地質敏感地帶，山友反映沒做好防護設施，觀旅局未建置步道空間圖資，他要求觀旅局應該做好防護措施，步道及時圖資上網，保障登山民眾的安全。
觀旅局表示，太平蝙蝠洞延伸步道雖位於山崩與地質敏感性區，市府委託土木技師專業規畫邊坡安全防護措施，施作階段依據水土保持計畫審核監督辦法辦理，步道沿線設置告示牌，提醒民眾注意。
朱暖英也提到，假日常見出現報復性登山戶外活動，步道卻年久失修，像潭子新田萬里長城步道，16年了，整個步道破損嚴重，不僅木棧道中間有破洞，且幾乎斷裂，又沒拉警示線，非常危險。
觀旅局表示，新田萬里長城登山步道是行政院管轄，觀旅局今年3月、7月邀集水土保持局現場勘查，步道損壞處已拉起警示帶，請水保局儘速辦理維護改善，水保局訂明天邀相關單位會勘，市府將持續追蹤改善進度。
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