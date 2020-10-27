台中捷運綠線營運受關注 中捷：首年估虧逾6億

台中捷運綠線25日完成履勘後，何時通車及營收狀況受關注，台中捷運公司今天表示，只要獲交通部核准營運許可後，最快1週內試營運，而營運首年初估虧損新台幣6.56億元。

台中捷運綠線於25日由交通部完成履勘作業，並提出須改善事項共33項，其中12項是營運前須改善事項。對於捷運綠線能否如期於年底前通車、未來營收狀況等，今天在台中市議會交通地政業務質詢中成為市議員關注焦點。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人表示，希望市府不要為了年底通車的承諾而忽略安全問題，也提醒中捷速謀因應對策，針對捷運綠線電聯車設計周邊商品，帶來收益。

台中捷運公司董事長林志盈指出，只要交通部核准營運許可，最快1週內可以試營運，通車前試營運初步規劃為2到4週，第1階段為團體試乘，第2階段開放所有民眾免費試乘，民眾須持電子票證乘車，可在18個捷運車站自由進出，確定後會再對外宣布。

有關捷運綠線營收情況，中捷表示，經估算通車首年營運狀況，依日運量5萬1500人次搭乘估算，加上廣告收入、授權金收入等附屬事業收入，總收入估算約5億元，扣除成本及費用後，首年初估虧損6.56億元。

為增加收入，中捷指出，將推出兩系列通車文創商品，第1系列以捷運電聯車為設計意象開發實用性商品，包括通車紀念票套組、通車紀念悠遊卡；第2系列以暱稱為「小綠綠」的電聯車Q版角色發展周邊商品，包括迴力車、訂書機、摺疊環保購物袋、抱枕、文具組、耶誕禮物傘等。未來商品將於特定車站以花車實體展示銷售，並搭配車站販賣機販售。