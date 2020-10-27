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台中新光大遠百獨享專用道路 惠中路標名稱被批特權
台中市七期新光三越、大遠百兩家百貨集中在七期，每逢假日或周年慶，台灣大道慢車道、惠中路塞車嚴重，市府交通局為分流車輛，在惠中路兩線道路漆上兩家百貨的名稱，引導用路人分流。市議員陳政顯今天指出，市府局處眼中只有大百貨公司？如果服務這麼好應該其他百貨賣場也比照，不能厚此薄彼！局長葉昭甫表示會檢討。
台灣大道兩家百貨公司相鄰，兩家百貨公司每年營業額破百億，是全台百貨業龍頭。每逢周年慶或促銷活動，甚至假日，慢車道塞到如同開車牛步。陳政顯說，他周六開車經過，但發現路上的大字竟然引導用路人到百貨公司，他質疑「我不想進去，但順著車流不走又不行」他問交通局長葉昭甫「道路是百貨公司開的嗎？」陳政顯表示，市府交通局不應獨厚兩家百貨公司，享有特權。南屯好事多賣場也有類似路上標示。
葉昭甫表示，可以檢討，但因兩家百貨公司緊鄰，且消費者不在少數，以往未分流讓車輛爭道，亂象叢生。試辦漆上百貨名稱，讓用路人按圖索驥。他表示並非如議員所說的百貨有特權，可以滾動檢討。
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