彰化市立國樂團山海印象音樂會 28日開放索票

成立已16年的彰化市立國樂團，訂11月7日晚上7點30分在彰化演藝廳舉辦2020彰化市立國樂團山海印象音樂會，音樂會入場券從明天（28日）起，開放索票，索票地點市公所社會課、彰化藝術館。

彰化市立國樂團自創團以來，歷經了無數次大小演出，已茁壯成一支實力堅強的專業性國樂團體，曾經於2009年、2012年受國家二廳院審核通過，登上台北國家音樂廳的舞台演出『歡慶豐收詠江南』及『鄉音寄懷』音樂會，在樂壇樹立相當的口碑。

原訂今年上半年演出的山海印象音樂會，受到疫情影響，才延至11月7日舉行，演出曲目《草原小姐妹》由鐘琦芳擔任獨奏演出，透過樂曲演奏帶出琵琶各種技巧手法；另由全團演出廣東音樂名家呂文成代表作《步步高》、以花蓮景色呈現的《山海印象》、頗具藝術色彩的《框外的油彩》、展現原住民歌謠特色的《阿美阿美》，以及改編宜蘭民謠《丟丟與他的銅仔》，每曲音樂作品都各具不同的特色及編制。