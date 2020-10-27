鹿港冬歡演唱會打頭陣 吳汶芳、陳零九都來了

鹿港鎮公所年底舉辦系列活動刺激旅遊消費，今年將過去的冬遊季擴大舉行，推出鹿港四季紅「冬歡系列活動」，打頭陣的是11月7日在公會堂前廣場舉辦的「酷玩冬歡演唱會」，卡司包括入圍金曲獎最佳男歌手的高爾宣、文青才女吳汶芳、創作歌手陳零九、得到超偶9冠軍的張語噥、清新雙人重唱組晨悠等，預計中午就會有人潮湧入聚集。

進入冬季，屬於彰化鹿港鎮觀光淡季，鹿港鎮公所年底舉辦大型活動吸引遊客，鹿港鎮長許志宏表示，冬歡系列活動，以搭配季節創造主題，推出特色藝文展演，開創全新亮點活動，創意融合產業美食，提升在地新價值，歡迎遊客來訪鹿港。

11月起每周末在公會堂前廣場活動連番上陣，11月8日「藝童狂響」與14日「登鹿造極魔幻秀」將有帶動唱、兒童劇團、互動遊戲、動物狂想歌舞秀等，適合親子同歡，15日舉行小鎮樂響台語歌唱大賽。

許志宏也介紹今年冬歡活動亮點，看戲吃辦桌的「鹿溪宴」將原鹿港小吃宴升級。許志宏指出，鹿港在地美食加上廟口看戲的元素，將呈現在廟埕邊吃辦桌邊看戲的情境，今年結合無限人形劇場演出，更能感受鹿港人待客的熱情。