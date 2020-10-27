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秒殺輕旅行遊程又來了 彰投兩縣社區社團共推五大遊程

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
水保局南投分局邀請彰投公部門、社區社團共推清水岩慢遊。記者簡慧珍／攝影
水保局南投分局邀請彰投公部門、社區社團共推清水岩慢遊。記者簡慧珍／攝影

今年夏季台灣疫情解封，彰化縣「跟著八堡圳去旅行」10梯次，次次報名秒殺，激勵辦理活動的相關單位，擴大串連彰、投兩縣八卦山的16個社區、團體和業者，今天合辦清水岩小旅行成果展暨區域整合共識會議，再接再厲推出五大遊程，深度認識里山之美。

水保局南投分局主辦今天會議，邀請長期合作單位參山風管處、縣府城觀處、社頭鄉代表、社頭鄉公所，及共襄盛舉的16個社區、團體和業者，在清水岩文化大樓討論未來工作方向和策略，參與的公部門和民間單位達成共識，都願意配合五大遊程，提供完善而有地方特色的吃、喝、玩、樂，看見彰投兩縣八卦山人文與自然的亮點。

「在地社區都很謙虛，自認嘸啥咪好看、嘸啥咪好講。」彰化縣清水岩生態文化創意產業協會總幹事陳慶福說，社區民眾如果好好爬梳在地人文歷史，整理在地自然資源，會發現家鄉充滿寶藏，「心美，風景就美。」對自己充滿信心，跟外來遊客分享家鄉故事、家鄉文物和產業，可望帶進更多資源發展家鄉。

水保局南投分局和各協辦單位討論，設計遊程的發想和資源鏈結的過程，眾人圍繞「清水岩慢遊」推出一日遊的五大遊程，從十八彎古道賞蝶趣到田頭水尾逍遙遊，或賞蝶賞蟲（獨角仙樹枝蟲），或體驗生態廚房製作惜食料理，每人優惠價499到599元。

水保局

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