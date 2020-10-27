中市流感疫苗反應不良男子 衛生局協助後續治療

台中市一名51歲男子疑因施打公費流感疫苗出現不良反應，台中市衛生局長曾梓展今天表示，男子昏迷指數3，仍在加護病房觀察，將協助後續相關治療，已有善心者要資助費用。

曾梓展表示，男子經診斷罹患「GBS格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，簡稱GBS），目前在加護病房觀察，昏迷指數大約在3，院方使用血漿置換術治療中，待療程結束進入下一階段後，可能再使用免疫球蛋白治療。

曾梓展指出，男子先實施血漿置換術移除血液中致病物質成分，同時輸入他人新鮮冷凍血漿，過程中因血漿持續置換，此時使用免疫球蛋白沒有效果，因為立刻又被置換，必須待療程進入下一階段，才會施打免疫球蛋白；其中，血漿置換術是健保給付，免疫球蛋白為自費項目，不會同時治療，而是分開使用。

曾梓展說明，GBS是一種多發性神經炎，自體免疫細胞攻擊自體神經組織，有些人會恢復，有少數人會有後遺症，最嚴重者也有死亡風險。

曾梓展指出，目前衛生福利部疾病管制署接獲善心人士表達願意資助男子醫藥費用，將由衛福部進行後續協助，市府也將持續關切男子醫療情形，提供疫苗調查等相關資訊，與中央一起全力面對後續治療過程。

曾梓展認為，男子施打的賽諾菲疫苗，目前全球除新加坡外，其他國家均在施打，中央也決定繼續使用，台中截至目前已施打52萬劑流感疫苗，最嚴重僅此疑似案例，其他雖可能出現發燒、手抖或身體不適等副作用，仍為少數。