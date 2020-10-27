聽新聞
test
0:00 / 0:00
動工未施工 彰化八卦山大佛修復遙遙無期
興建即將邁入60年的彰化地標八卦山大佛，長期因風吹日曬出現漏水及油漆剝落問題，彰化縣政府投入3100萬元經費辦理修復，卻歷經9次流標，去年底才完成發包，而今年3月初舉辦動土儀式以後，至今7個多月卻沒有動工跡象，縣議員黃千宴在今天在縣政總質詢時表示關切。
文化局長張雀芬表示，因為監造及營造公司對施工架設有不同意見，目前委請第三方公正單位結構技師公會釐清相關因素，再積極辦理後續事宜。
八卦山大佛1961年落成，曾有東亞第一大佛美名，也是彰化八景之一，是很多人共同的童年回憶。八卦山大佛2002年經彰化縣政府登錄為歷史建築，卻因長年風吹日曬，大佛斑駁損壞，還會漏水。縣府向文化部文化資產局爭取2635萬元補助，再自行編列465萬配合，共投入3100萬元經費修復，預定明年6月前完工，以嶄新面貌趕上彰化建縣300年，深具意義。
沒想到，八卦山大佛修復工程卻命運多舛，歷經9次流標後，才在去年年底發包出去，今年3月5日由縣長王惠美主持盛大動土儀式，卻到目前仍無施工跡象，引來民眾關切。
縣議員黃千宴今天在縣政總質詢時表示，彰化縣最近在和美道東書院舉辦詩歌節活動，很多作品內容都在詠嘆八卦山大佛，但八卦山大佛修復工程，迄今卻是「動工未施工」，民眾觀感不好，要求文化局盡速解決問題，不要再延宕，致影響財團法人彰化縣八卦山大佛風景協會預定舉辦的相關活動。
文化局長張雀芬說，因此項工程的監造及營造公司，對於工地現場系統式施工架搭設及數量、材質等問題有爭議，歷經多次協調仍相持不一，因此暫時無法進場施工，文化局考量公共工程施工安全及履約權益，目前正請第三方公正單位結構技師公會釐清相關因素，再積極辦理後續事宜，希望能盡速施工。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言