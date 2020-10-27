南投醫院今設心導管中心 縣民不必再遠赴都會就診

衛福部南投醫院上午宣布啟用心導管中心，成為繼佑民、埔里基督教、台中榮總埔里分院之後，南投縣的第4家心導管中心，衛生局長黃昭郎指出，對於老年化人口達18%的南投縣偏鄉醫療資源而言，無疑成為密度最高的縣分，雖然沒有重度級急救責任醫院，但有達部分重度級急救責任醫院，可以提供縣民緊急醫療照護。

南投縣長林明溱說，自己以一位完成心導管手術的病患為例，過去都必須前往大都市治療，甚至直接省去試劑檢驗，直接完成打通心血管手術後，不但晚上睡眠品質變好了，早晚更能前往縣立體育場慢走6公里，現在快70歲，依然從容地完成各項公務，未來希望能打通竹山至二水直通台61線的「新血管」，造福地方的交通網絡。

衛生局長黃昭郎指出，縣內目前有心導管設備的醫院有埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院，加上今天成立的部立南投醫院，4家心導管中心，其中佑民、埔基兩家醫院去年由衛生局輔導已服務近1530人，包含急性心肌梗塞159位民眾，讓他們在黃金治療90分鐘，成功打通血管拾回一條寶貴生命。

黃昭郎並說，由於心肌梗塞發生不分晝夜，佑民、埔基醫院在去年已通過急性冠心症醫療重度級標準核定，這項24小時全天候、全年365天無休的醫療服務，可即時救治挽回生命，未來為佈建烏溪線及濁水線醫療資源完善，也要求部立南投醫院能夠通過核定，提供縣民24小時心導管中心服務。