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中捷綠線通車恐成政治議題？ 議員：嚴防中捷變中天

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員劉士州提醒，不要讓中捷變中天。記者陳秋雲／攝影
台中市議員劉士州提醒，不要讓中捷變中天。記者陳秋雲／攝影

國民黨議員劉士州今在議會質詢指出，執政黨強力要關中天電視台，難道就不會硬讓中捷不通車？他說市長盧秀燕日前約立委聚餐，就是希望中央民代多協助地方事項，沒想到好事演變放話風波。他要求交通局緊盯進度，隨時因應，不要讓「中捷變中天」年底通車跳票。交通局長葉昭甫表示，已上緊發條，隨時可試營運。

交通部已完成台中捷運綠線履勘，市議員關切捷運未來改善與試營運及盈虧。交通局與中捷表示，7到10天盡速改善，報交通部核准後，一周內可試營運約兩周到一個月，分兩階段提供團體預約，再開放民眾免費試 搭。中捷承諾年底通車，屆時交通卡發放作業未完成，則一律半票。

議員周永鴻問到中捷虧損情形及未來營運，中捷董事長林志盈說，今年毫無收入預計會虧損9億，明年有門票、周邊收入等，約虧損3到5億。

議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤表示，捷運通車議題是安全的問題，希望市府不要為了迎合市長盧秀燕年底通車的政治承諾搞政治操作，一再放話誤導民眾。

陳淑華、邱素貞表示，捷運通車議題是安全的問題，安全才是捷運綠線唯一的標準；捷運綠線應先訂試營運期，再訂正式通車日期，並依照試營運的數據進行磨合、微調後，不要為了迎合年底通車，壓縮正常程序。

台中市議員周永鴻（左）與江肇國關切中捷營運，財務虧損情況。記者陳秋雲／攝影
台中市議員周永鴻（左）與江肇國關切中捷營運，財務虧損情況。記者陳秋雲／攝影
市議員左起蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源關切中捷財務問題。記者陳秋雲／攝影
市議員左起蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源關切中捷財務問題。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 邱素貞

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