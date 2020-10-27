內政部表揚369名民政基層人員 新設防疫有功獎項

內政部今天在新北市府舉辦109年資深績優村里長及民政人員表揚大會，副總統賴清德、新北市長侯友宜和內政部次長陳宗彥出席。賴清德把里長喻為細胞，如果細胞好，人體就健康；侯友宜則說，里長、區長做的好，市長就做的好。

今年全台共有369名獲獎者，除了資深績優村里長及民政人員，也因應新冠肺炎疫情，增設102名「民政防疫有功人員代表」，感謝全國民政基層人員協助防疫。另有三等內政專業獎章2名、特優村里長125名、績優民政人員167名。

陳宗彥說，今年因應疫情，全國民人員從春節忙到現在，犧牲假期及休息時間，協助入境者居家檢疫。目前為止全國居家檢疫人數超過34萬人，累計居家檢疫期間採檢確診近300人，有效防堵疫情。

獲三等內政專業獎章有台北市大湖里長郭坤祥和彰化市民代表林深山。

服務已30年的郭坤祥爭取改造大湖里景觀及公園綠美化，常在里內辦社區市集活絡里民交流，帶動地方觀光。如為大溝溪生態治水園區爭取綠美化，如今成打卡景點，居民出門有花海可欣賞。