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戶政事務所今開機正常 基隆民眾：常當機不尋常

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆戶政事務所今開機就恢復正常，民眾：常當機不尋常。記者游明煌／攝影
基隆戶政事務所今開機就恢復正常，民眾：常當機不尋常。記者游明煌／攝影

全國戶政系統昨天下午2點50分傳出異常，4個月已出現5次大當機了。基隆中正戶政事務所人員表示，今天上午上班開機時就已恢復正常，可以受理各項業務，一早就有民眾上門辦理戶籍等相關業務。林姓市民說，每個月就至少大當機一次，不太尋常。

昨天有對夫婦今天下午到台中西屯戶政事務所辦離婚手續，足足等3個小時還沒辦成。內政部戶政司長張琬宜昨天晚間趕至機房了解情況，並表示，造成民眾不便感到抱歉，將漏夜檢修。

中正戶政事務所今天開門營業時，就有民眾進入辦理，戶所人員表示，昨天下班前都還當機，應是昨天晚上就已修好了，今天上午一開機就已恢復正常，可以受理各項業務。

林姓男子上午說，4個月當機5次真的太多了，可見系統不是很穩定，而且昨天當機的時間太久了，到下班前都沒有恢復，影響民眾的權益很大，他有一個朋友昨天下午要來遷戶口，就沒有辦成。

基隆 內政部 離婚

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