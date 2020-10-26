快訊

傻眼！戶政系統4個月5度當機 民眾枯等離不成婚

撞臉鄭秀文！金門首位女分局長現身 曝真實身高讓全場人驚呆

小鎮遊戲趣 紙風車劇團31日將在田中高中演出

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，本周日10月31日晚間7點「紙風車劇團」將在彰化縣田中鎮田中高中演出，民眾可白天安排一趟彰化田中遊，晚上來看紙風車，還可集電子章有機會獲精美好禮。圖／交通部觀光局提供
交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，本周日10月31日晚間7點「紙風車劇團」將在彰化縣田中鎮田中高中演出，民眾可白天安排一趟彰化田中遊，晚上來看紙風車，還可集電子章有機會獲精美好禮。圖／交通部觀光局提供

交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，本周日10月31日晚間7點「紙風車劇團」將在彰化縣田中鎮田中高中上演劇院級規格《蕃薯森林奇遇記》，民眾可白天安排一趟彰化田中遊，晚上來看紙風車，還可集電子章有機會獲精美好禮。

觀光局今年配合「脊梁山脈旅遊年」再度選出30個經典山城小鎮，期望讓更多人走進臺灣小鎮，感受在地美麗人文風情，田中鎮除了有米倉之稱，位於田中鎮的彰化高鐵站也曾榮獲「建築界奧斯卡」美譽之國際建築大獎「A+國際建築獎」，還有田中窯燒貓村、田中氣象站、田中長青步道、麥芽餅店等都是打卡觀光景點 。

活動還有「環島趣看戲 集章送好禮」電子集章活動，民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區之電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮。

交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，本周日10月31日晚間7點「紙風車劇團」將在彰化縣田中鎮田中高中演出，民眾可白天安排一趟彰化田中遊，晚上來看紙風車，還可集電子章有機會獲精美好禮。圖／交通部觀光局提供
交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，本周日10月31日晚間7點「紙風車劇團」將在彰化縣田中鎮田中高中演出，民眾可白天安排一趟彰化田中遊，晚上來看紙風車，還可集電子章有機會獲精美好禮。圖／交通部觀光局提供
交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，還有「環島趣看戲 集章送好禮」電子集章活動，民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區之電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮。圖／交通部觀光局提供
交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，還有「環島趣看戲 集章送好禮」電子集章活動，民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區之電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮。圖／交通部觀光局提供

觀光局 紙風車

延伸閱讀

影／遠嫁日本的田中女兒教里民日本舞 盼活化老街

小鎮旅遊紙風車劇團武松打虎 基隆外木山18日免費看

2020田中馬拉松主題曲開唱 小鎮音樂節令人期待

MLB／光芒3轟壓倒洋基搶聽牌 田中季後賽防禦率暴增

相關新聞

中市議員天天跑攤還能3個半月瘦14公斤 做3件事健康瘦

台中市議員陳文政有夠威，3個半月瘦14公斤，他表示，也採取目前最行的「168」間歇式斷食，加上早餐與晚餐絕不吃糖與澱粉，...

中市免費10公里交通卡12月起綁卡 議員：憂個資外洩

台中市政府明年元旦起限台中市民搭公車免費10公里，另直接到校園為高中以下學生直接綁卡，議員質詢指有教師擔心影響教學，另有...

勞工局「聽，見」音樂會 31日晚上圓滿戶外劇場等您

台中市政府勞工局為協助視障者開拓音樂展演空間，31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂...

台中學校午餐三章一Q被超車落16名 教局：確實稍落後

行政院農業委員會2017年開始推俗稱的「三章一Q」政策，市議員林德宇今質詢指出，截至目前為止台中校園三章一Q食材使用率5...

南投921平價宅權狀點交 3年63安置戶一圓家屋夢

南投縣當年為安置921地震災民及弱勢戶在縣內興建6處平價住宅「先租後售」，後考量安置戶經濟弱勢且無力購宅，為其修法解套，...

議員批停台中爵士音樂節犯眾怒 文化局：改線上音樂會

台中市府以疫情為由今年停辦「台中爵士音樂節」議員黃馨慧表示，廣大市民也不理解為何台北可以辦、「台中只能看著辦」疫情最嚴重...

台中13期40坪小地主試挖遺址需百萬 議員：修法免傷民

台中市議會今進行教育文化業務質詢，議員李中指出，文化資產保護很重要，但部分法規的內容已侵害地方自治權限及民眾權益。他指出...

美樂地計畫開工祈福 盧秀燕：每年有50座公園獲改善

台中市進行公園設施改善的「美樂地計畫」上午同時為北區錦祥公園及北屯區敦化公園、水景玫瑰公園、同榮公園舉辦開工祈福典禮，市...

台中捷運履勘待改善事項 盧秀燕：加速完成

台中捷運綠線昨經交通部完成履勘，市長盧秀燕上午受訪指出，市府將加速完成履勘小組提出的需改善事項，預計年底前通車，作為市民...

台中跨年在中央公園 敲蕭敬騰、周湯豪、林宥嘉三大咖

台中市政府2021跨年活動，首度在中央公園登場，另一場在大里仁化公園。跨年活動搶藝人，台中市新聞局長黃國瑋表示，台中跨年...

影／公園開工典禮民眾舉歡迎牌 盧秀燕：功勞是大家的

台中市長盧秀燕在各個市府的動工、揭牌典禮常把功勞歸給參與人員、議員和里長， 上午她參加公園的改善工程開工祈福典禮時，看到...

治安強棒接棒 彰化縣5新任警分局長上任

彰化縣警察局今天上午舉行彰化、員林、北斗、溪湖及芳苑分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由警察局長許錫榮主持，彰化縣長王惠美...

熱門新聞

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

全嘉市唯一機器人主題公園 讓孩子角色扮演漫遊太空

台中跨年在中央公園 敲蕭敬騰、周湯豪、林宥嘉三大咖

宜蘭知名便當店遭棄單老闆大罵 東工處坦承聯絡疏失

桃捷綠線施工 車道減塞爆惹怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。