小鎮遊戲趣 紙風車劇團31日將在田中高中演出
交通部觀光局舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」，本周日10月31日晚間7點「紙風車劇團」將在彰化縣田中鎮田中高中上演劇院級規格《蕃薯森林奇遇記》，民眾可白天安排一趟彰化田中遊，晚上來看紙風車，還可集電子章有機會獲精美好禮。
觀光局今年配合「脊梁山脈旅遊年」再度選出30個經典山城小鎮，期望讓更多人走進臺灣小鎮，感受在地美麗人文風情，田中鎮除了有米倉之稱，位於田中鎮的彰化高鐵站也曾榮獲「建築界奧斯卡」美譽之國際建築大獎「A+國際建築獎」，還有田中窯燒貓村、田中氣象站、田中長青步道、麥芽餅店等都是打卡觀光景點 。
活動還有「環島趣看戲 集章送好禮」電子集章活動，民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區之電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮。
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