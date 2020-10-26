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周大觀基金會頒罹癌學生獎學金 中市府感謝基金會貢獻

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
周大觀文教基金會創辦人周進華說，每年罹癌學生約新增600人，今年受疫情影響，小額捐款驟減6成，呼籲大家踴躍捐血並捐贈電子發票（愛心碼525），幫助更多為生命搏鬥的勇士。圖／台中市政府提供
周大觀文教基金會創辦人周進華說，每年罹癌學生約新增600人，今年受疫情影響，小額捐款驟減6成，呼籲大家踴躍捐血並捐贈電子發票（愛心碼525），幫助更多為生命搏鬥的勇士。圖／台中市政府提供

「活著，就是勝利-2020年周大觀抗癌圓夢助學金得主會師，帶動熱愛生命記者會」上午在市府台灣大道市政大樓舉辦，基金會透過副市長陳子敬之手，頒發給6位罹癌小勇士每人2萬元助學金。陳子敬代表市長盧秀燕致詞，感謝基金會讓小勇士們獲得生活與精神上的支持，勇敢面對病情，朝人生目標邁進。

獲頒助學金的分別為周司浩、何品憲、趙麟怡、柯嵐馨、蔡承佑及駱仲楷。陳子敬指出，周大觀文教基金會從1997年至今，每年頒發助學金給罹癌學生，至今已有1萬2600位學生受惠，對許多學生家庭是一大幫助。

他說，人生最重要的是活得豐富、活得有意義，周大觀對於生命的熱愛、不屈不饒的抗癌精神激勵許多人的鬥志，藉此鼓勵罹癌小勇士們擁抱希望，也感謝創辦人及基金會善舉，給予孩童及家長生活與精神上的各種幫助。

何品憲的母親說，品憲當初被醫師斷言壽命恐僅剩3個月時間，後來經轉院開刀摘除眼睛，才防止癌細胞繼續擴散，感謝上天幫忙，現在就讀小六的品憲裝設義眼，活潑外向樂觀面對人生。

周司浩的阿嬤提到，司浩讀大班時，診斷罹患腦瘤須立即開刀，經過1年半的復健，雖然學習有些障礙，但感謝學校及特殊班師長不離不棄，前幾天兩張考卷得滿分，喜悅無法言喻。

趙麟怡的母親說，麟怡一出生即被判斷罹患罕見疾病「大拇指症候群」，4個月大時診斷出惡性神經母細胞瘤末期，不僅因化療掉髮，高一又罹患腦膜瘤，幸運的是一路上到許多貴人，麟怡也積極培養興趣，高三時考取街頭藝人的資格，努力學習快樂過每一天。

就讀沙鹿國中的柯嵐馨去年參加勞動知識王比賽得到全市第一名，並以自身經歷鼓勵罹癌的小朋友不要放棄。另外，蔡承佑雖身體不比其他人健康，在校時常幫助其他同學。駱仲楷目前也積極治療，未來的志向是成為一名麵包師傅。

「活著，就是勝利-2020年周大觀抗癌圓夢助學金得主會師，帶動熱愛生命記者會」上午在市府台灣大道市政大樓舉辦，基金會透過副市長陳子敬（中）之手，頒發給6位罹癌小勇士每人2萬元助學金。圖／台中市政府提供
「活著，就是勝利-2020年周大觀抗癌圓夢助學金得主會師，帶動熱愛生命記者會」上午在市府台灣大道市政大樓舉辦，基金會透過副市長陳子敬（中）之手，頒發給6位罹癌小勇士每人2萬元助學金。圖／台中市政府提供

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