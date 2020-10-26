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南投竹山到彰化西濱公路 縣府拋建高架快速公路

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府提出「國道三號南雲交流道至台61線西濱公路」新建快速道路構想。記者賴香珊／攝影
南投縣政府提出「國道三號南雲交流道至台61線西濱公路」新建快速道路構想。記者賴香珊／攝影

南投縣無鐵路，對外交通受限，縣府盼強化連結現有路網，新建國道三號南雲交流道行經台鐵二水車站、高鐵田中站、國道一號、中科二水園區等地至西濱快速公路，提升投彰雲交通便利性，將聯合中部7縣市治理平台，並提請中央爭取。

縣府工務處指出，國道三號南雲交流道雖在95年完工通車，但因缺乏前往彰化方向的聯絡道，對須前往工作或求學的民眾相當不便。竹山鎮公所因此提出「彰南大橋及兩端聯絡道路新建案」初步規劃，但經縣府評估應能有更好架構。

南投縣長林明溱說，經評估應建議捨棄興建一般平面道路，改以快速道路為宜，若能從國三南雲交流道直接建置高架化快速道路至彰化西濱公路，除能節省行車時間，還能帶動沿線鄉鎮發展，且興設快速道唯中央出資，可減少地方財政負擔。

縣長特助林儒彬說明，現階段架構該交通路網從國三南雲交流道、台3線開始，往西連接台鐵二水站、田中高鐵站、國道一號、彰化二林中科園區及精密園區，最後抵達台61線西濱快速公路，串連南投、彰化及雲林3地形成便捷交通系統。

縣府工務處長陳錫梧表示，過去從南投去彰化都要經過八卦山脈，若該快速道路構想能付諸實行，將能避開山路直達彰化平原沿線鄉鎮，更增加南投竹山、鹿谷等濁水溪沿線及雲林林內鄉等鄉鎮對外的交通路網，具有相當的可行性。

林明溱則說，現階段僅是初步構想，但該路網構想可方便民眾就學、就業通勤，並提高田中高鐵站使用率及中部地區的區域發展，經費或時程都仍待評估，但縣府後續會聯合中部7縣市治理平台，建請公路總局研議，也提請報中央爭取。

南投縣政府提出「國道三號南雲交流道至台61線西濱公路」新建快速道路構想。記者賴香珊／攝影
南投縣政府提出「國道三號南雲交流道至台61線西濱公路」新建快速道路構想。記者賴香珊／攝影
南投縣政府提出「國道三號南雲交流道至台61線西濱公路」新建快速道路構想。記者賴香珊／攝影
南投縣政府提出「國道三號南雲交流道至台61線西濱公路」新建快速道路構想。記者賴香珊／攝影

國道 西濱快速公路

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