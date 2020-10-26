中市免費10公里交通卡12月起綁卡 議員：憂個資外洩

台中市政府明年元旦起限台中市民搭公車免費10公里，另直接到校園為高中以下學生直接綁卡，議員質詢指有教師擔心影響教學，另有家長反映，學校發提供學生個資家長同意書，不但要填身分證、出生年月，畢業時間也填，讓家長擔心孩子個資外洩，議員要求市府務必做到保護學生個資不得外洩。

交通局表示，不論大人或學童綁卡時所填寫的基本資料，僅用於審核，不會作為其他用途，綁定的卡片內也不會寫入個人基本資料，家長及學生可放心綁卡。教育局長楊振昇說，將加強與各校溝通，以不增加教師負擔為原則。

台中雙十公車優惠新制明年上路，一般人綁定地點包括各區公所、各戶政事務所、市府公告的捷運綠線捷運站及圖書館等。市府主動到校為高中以下學生服務。學校不配置綁卡設備，協助發放及收回家長授權書，由市府提供6至12歲國小學童交通卡，作業後配發各校。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今在議會質詢表示，免費公車票證綁卡作業，學校被推到最前線，只能被動接受，有老師向她反映，很擔心影響教學。老師們質疑為何要讓學校來辦綁卡？

陳淑華表示，教育局長說目前沒有推動相關作業，但有家長向他反映，學校已發給學生提供個資的家長授權書，學生學校、姓名、身分證字號、出生年月日、畢業時間、電話等資料全都要「問的這麼細，個資外洩怎麼辦？」如此龐大的學生個資要怎麼做到保護？

議員邱素貞指出，當初規定要辦花博卡就是要填申請書留個資，還沒有如此詳細，當時國民黨就批評洩漏個資，如今，市府推免費公車票證綁卡作業，難道不擔心學生個資外洩嗎？希望教育局好好把關。