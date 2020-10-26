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勞工局「聽，見」音樂會 31日晚上圓滿戶外劇場等您

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府勞工局31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂會，局長吳威志（左三）今到精密機械園區活動中心為團練中的「向日光視障樂團」加油打氣。圖／讀者提供
台中市政府勞工局31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂會，局長吳威志（左三）今到精密機械園區活動中心為團練中的「向日光視障樂團」加油打氣。圖／讀者提供

台中市政府勞工局為協助視障者開拓音樂展演空間，31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂會，並在涼爽的秋季與市民共度美好的周末夜晚。

勞工局舉辦視障音樂會今年邁入第7年，勞工局長吳威志說，音樂會除了有視障樂團「向日光視障樂團」及「黑墨鏡樂團」的演出，也邀請了台中市土風舞協會、閃亮台中樂團，以及在勞工局勞工歌唱大賽獲得前3名選手林頡穎、謝金融、許麗真一起演出；並由視障音樂家黃裕翔帶領歌手許富凱、梁文音、張秀卿共同演出，推薦本市優質視障樂團。

音樂會採免費索票入場，民眾可至台中市大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心、纖維工藝展演中心，以及台灣大道市政大樓聯合服務中心14號窗口、陽明市政大樓第二區職業重建服務中心索票，每人最多4張。另亦可透過網路預約，當日入場前取票，詳情可電洽04-22368622或上Facebook「聽見音樂會」查詢。

勞工局也特別指出，凡參與音樂會並填寫回饋卡，就有機會抽中GOGORO電動機車、氣炸鍋及商品禮券等獎品，歡迎民眾前往。

台中市政府勞工局31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂會，局長吳威志歡迎大家前往。圖／讀者提供
台中市政府勞工局31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂會，局長吳威志歡迎大家前往。圖／讀者提供
台中市政府勞工局31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂會，局長吳威志（右二）今到精密機械園區活動中心為團練中的「向日光視障樂團」加油打氣。圖／讀者提供
台中市政府勞工局31日晚上7時將以「聽，見」為主題，在台中市圓滿戶外劇場舉辦今年的視障音樂會，局長吳威志（右二）今到精密機械園區活動中心為團練中的「向日光視障樂團」加油打氣。圖／讀者提供

視障 音樂會 勞工局

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