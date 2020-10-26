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南投921平價宅權狀點交 3年63安置戶一圓家屋夢

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府協助921災民一圓家屋夢，縣長林明溱（左）今將平價宅權狀交給申購居民。圖／南投縣政府提供
南投縣政府協助921災民一圓家屋夢，縣長林明溱（左）今將平價宅權狀交給申購居民。圖／南投縣政府提供

南投縣當年為安置921地震災民及弱勢戶在縣內興建6處平價住宅「先租後售」，後考量安置戶經濟弱勢且無力購宅，為其修法解套，並從前年辦理專案讓售，今將房屋權狀點交給17戶居民，而從3年前開放讓售至今已有63戶一圓家屋夢。

縣府建設處指出，921地震後在埔里鎮北梅、南光社區、南投市茄苳社區、草屯鎮紅瑤社區、竹山鎮柯子坑社區、中寮鄉大丘園社區等6地興建493戶平價住宅，陸續完竣並安置183個受災戶，其餘住宅交國財署、營建署等單位處置。

而當時是依照「921震災重建暫行條例」相關規定，以「先租後售」給災民和符合資格者承租，未料該條例在95年廢止，後續讓售作業因此停擺，平價宅居民則無力以中央標售價購買，而向縣府陳情，盼以合宜價格承購，能有自己的家。

南投縣長林明溱說，為解決弱勢承租者的購屋需求，縣府為此修改「縣有財產管理自治條例」，不但獲議會支持，中央也同意這項政策，全案分成3期辦理專案讓售，從2018年起開放給122個現有承租戶優先承購。

建設處提到，921平價住宅前年5月開放申購，首批有43戶承購，去年第二期承購戶數有20戶，出售金額共1981萬元，目前尚有59戶可供申購；林明溱今也安排在縣務會議後，在縣府親手將房屋權狀交給去年申購成功的17戶居民。

林明溱說，921受災戶很多是經濟弱勢戶，災後過了20年，陸續看到災民買下房子，有了屬於自已的家，他覺得很欣慰，而現有承租戶仍能依法申購，倘若因經濟問題無力購買，縣府後續也會盡力協助安頓，讓他們安心承租。

南投縣當年為安置921地震災民在埔里北梅等地興建6處平價住宅。記者賴香珊／攝影
南投縣當年為安置921地震災民在埔里北梅等地興建6處平價住宅。記者賴香珊／攝影
南投縣政府協助921災民一圓家屋夢，今將平價住宅權狀交給17個成功申購戶。圖／南投縣政府提供
南投縣政府協助921災民一圓家屋夢，今將平價住宅權狀交給17個成功申購戶。圖／南投縣政府提供

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